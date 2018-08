– Det er vår jobb å opprettholde ro og orden, sier politistasjonssjef.

Kommende lørdag vil Stopp Islamiseringen av Norge (Sian) sette opp stand på Festplassen i Bergen sentrum.

– Nå er det Vestlandets tur til å få en dose folkeopplysning, skriver organisasjonen på Facebook.

Organisasjonen, som mener at religionen islam er Europas største trussel siden Svartedauden, vil lørdag dele ut informasjonsmateriell samt holde appeller, ifølge søknaden til Bergen kommune og politiet.

– De har søkt om å få holde en markering. Det har de fått lov til, så lenge de fremmer sine synspunkter på den måten de har beskrevet i søknaden til politiet, sier politistasjonssjef Lars Morten Lothe i bergenspolitiet.

VEGAR VALDE (arkiv)

Vil unngå konfrontasjon

Sian får i utgangspunktet stå i fred.

Mens den islamfiendtlige organisasjonen får markere sine synspunkter på Festplassen, må motdemonstranter holde sin markering på Tårnplass, vel 450 meter unna.

Politiet sier at grunnen til det er enkel: De vil unngå konfrontasjoner.

– Begge parter skal få lov til å komme med sine ytringer, men vi har samtidig et ønske om at de ikke skal treffes direkte, sier Lothe.

– Frykter dere sammenstøt?

– At disse partene står ganske langt fra hverandre politisk, er ingen hemmelighet. Da kan temperaturen bli høyere enn det som er nødvendig for å få frem budskapet. Det er vår jobb å opprettholde ro og orden.

Politiet vil ifølge Lothe drive normal patruljevirksomhet lørdag. Sannsynligvis vil det være politi til stede på begge markeringene.

Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

– Pleier å gå fint

Sian-markeringer som den i Bergen lørdag, har tidligere endt i konfrontasjoner.

Under Arendalsuka i fjor ble organisasjonen bortvist da det oppsto slåsskamp ved boden deres.

På Gjøvik, i oktober i fjor, ble det bråk igjen. Tre motdemonstranter ble arrestert av politiet.

– Det pleier som regel å gå fint. Vi kommer til Bergen for å holde taler, dele ut brosjyrer og for å snakke med folk. De gangene det ikke går fint, er når sinte mennesker vil ødelegge for oss, sier styremedlem og arrangementsansvarlig i Sian, Lars Thorsen.

Glissent oppmøte i juni

Sian har holdt liknende markeringer flere steder i landet den siste tiden. I begynnelsen av juni møtte kun et fåtall opp da organisasjonen gjestet Gjøvik.

– Det er nesten litt antiklimaks, for det ser ikke ut som at det er et eneste menneske her, sa Sian-leder Stig Andersen til NRK da.

Det er noen år siden Bergen sist fikk besøk. I 2011 møtte rundt 70 motdemonstranter opp, men arrangementet gikk sin gang uten fysisk konfrontasjon.

Thorsen sier at han ikke forventer at folk vil møte opp i stort antall på Festplassen lørdag.

– Det pleier å være ganske variabelt, spesielt når det er varslet motdemonstrasjoner. Vanlige mennesker er redde for å havne i en situasjon der ting kanskje eskalerer. I tillegg syns kanskje folk at det er ubehagelig å bli brunbeiset og kalt rasister bare fordi de ønsker å høre på oss, sier han.

Torstein Bøe, Scanpix

Jennifer Vanessa Gonzalez er en av initiativtakerne til motmarkeringen, som altså er henvist til Tårnplass.

– Det beste hadde kanskje vært å stå på Festplassen, men for folks sikkerhet syns vi egentlig det er greit at vi endte opp der vi gjorde.

Basert på interesse via Facebook, tror Gonzalez det kan komme flere hundre til markeringen deres.

– Det blir mer en fest enn en demonstrasjon. Vi skal holde appeller og lokale artister skal spille. Det blir en feiring for dem som ønsker at Bergen skal være en by for alle, sier Gonzalez.

Hun understreker at de planlegger en fredfull markering, der målet ikke er å konfrontere Sian, som hun mener er mennesker som sprer hatefull propaganda.

– Vi har ikke noe ønske om å yppe med Sian, og personlig ser jeg helst at vi holder oss i ro. Jeg vet ikke hva andre har planlagt.

En rekke organisasjoner og politiske partier har varslet at de vil være en del av markeringen på Tårnplass. Blant dem er AUF i Hordaland, Sosialistisk Ungdom, MDG, Bergen senterparti og Antirasistisk Senter.