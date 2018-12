– Éin bil av blei tatt av snømassane. Bilen framfor meg køyrde rett inn i skredet, seier Olav Vikøren (51).

Vikøren skulle reise frå Bergen til Vik i Sogn og Fjordane søndag ettermiddag. Vikafjellet var stengt, difor skulle Vikøren ta båt til Sogn, men like før avreise fekk han vete at fjellet skulle opnast for kolonnekøyring.

Det var NRK Sogn og Fjordane som først omtala saka.

– Eg kom opp Myrkdalen i 16.30-tida og fekk bli med kolonnen på seks bilar over fjellet.

Vart løfta av skredet

Vikøren seier vêret var fint over fjellet, men at forholda blei vanskelegare på veg ned Ygnisdalen, den mest rasutsette plassen over fjellet, ifølgje Vikøren.

Plutseleg kom det eit flakras mot kolonnen, fortel han.

Vikøren blei vitne til at ein av bilane framfor han vart løfta opp av snøskredet og pressa mot rekkverket.

Olav Vikøren

– Bilen som køyrde framfor meg greidde ikkje å stoppe. Han køyrde rett inn i raset.

Ifølgje Vikøren var brøytebilen og eit par bilar til kome seg forbi før raset gjekk slik at dei ikke oppfatta kva som skjedde bak dei.

– Vi skunda oss ut av bilane for å sjå korleis det hadde gått med dei som var tatt av raset. Det var heldigvis fjellvande karar, og ingen av dei var skadde.

– Rosar brøytemannskapen

Etter kort tid kom brøytemannskapen tilbake og fekk oversikt over staden.

Vikøren fortel at dei måtte grave den eine bilen ut av skredet. Han er ikkje sikker på kor stort skredet var, men seier det fort kunne gått gale om det var større.

– Brøytemannskapen fekk raskt oversikt over staden og opna vegen igjen. Dei var rolege og effektive. All honnør til dei, seier Vikøren.

51-åringen seier kolonnen vart ståande på fjellet ein dryg time.

– Det var berre nokre få minusgrader, så det var ikkje så kaldt.

– Rasfare er noko av det vi må leve med, men dette viser kor viktig det er med rassikring på vegane og for dei små bygdene på Vestlandet.

Vikafjellet blei opna for trafikk klokka 19.25 søndag kveld, opplyser vegvesenet.