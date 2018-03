Fredag morgen ble en mann i 20-årene funnet død i Fyllingsdalen. Han har falt fra stor høyde. En mann er pågrepet og siktet for kroppskrenkelse.

Det melder Vest politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag. Politiet opplyser at en mann i 20-årene ble funnet død utenfor et hus i Fyllingsdalen like før klokken 05.00 fredag morgen. Den avdøde hadde skader etter fall fra stor høyde.

Dødsfallet knyttes til en boligblokk i bydelen, får BT opplyst.

Ifølge politiet er omstendighetene rundt dødsfallet uklare. De har derfor startet en bred etterforskning for å avklare hva som har skjedd.

En pågrepet

Politiet har pågrepet en mann i forbindelse med politiets etterforskningen. Han er siktet for kroppskrenkelse, men det er for tidlig å fastslå om han kan knyttes til dødsfallet.

Politiet forsøker å få avhørt den siktede mannen i løpet av ettermiddagen eller kvelden på politihuset i Bergen. Avdøde er sendt til obduksjon på Gades institutt.

Bjørn Erik Larsen

Innledende fase

Politiet vil gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og det planlegges en rekke avhør. Etterforskningen er i en innledende fase, og det er derfor begrenset hvilke opplysninger som kan gis, skriver Vest politidistrikt i pressemeldingen.

Politiet taus inntil videre

Ansvarlig jurist for saken, politiadvokat Inger-Lise Høyland, vil ikke si noe om saken før litt senere i ettermiddag. BT får heller ikke oppgitt hvem som er forsvarer for den pågrepne mannen.