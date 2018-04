Utrykningspolitiet på Vestlandet stanset 612 bilførere for å ha kjørt for fort denne påsken.

– Vi er fornøyde med at det er færre tilfeller av grove og alvorlige fartsovertredelser i Rogaland, sier Terje Oksnes, sjef for Utrykningspolitiet (UP) på Vestlandet.

Her ble de stanset

Han har ansvaret for fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. I år stanset UP-mannskapene 612 førere for fartsovertredelser. I fjor var tallet 529. Dette er status for UPs «fangst» i de ulike distriktene:

Hordaland: 248 fartsbøter mot 227 i fjor. 7 førerkortbeslag i år mot 5 i fjor.

Sogn og Fjordane: 65 fartsbøter mot 48 i fjor. 1 førerkortbeslag mot 4 i fjor.

Haugaland og Sunnhordland: 223 fartsbøter mot 177 i fjor. 6 førerkortbeslag mot 4 i fjor.

Rogaland: 76 fartsbøter mot 77 i fjor. 4 førerkortbeslag mot 20 i fjor.

Totalt ble det i år som i fjor stanset 3 rusførere.

Færre førerkortbeslag

UP var aktive fredagen før palmehelgen, onsdag før skjærtorsdag og 1. og 2. påskedag, altså to utfarts- og to hjemfartsdager.

– Vi tok flere som kjørte for fort, men har langt færre førerkortbeslag. I 2016 beslagla vi 51 førerkort for fartsovertredelser, i 2017 33 og i år 18. Det er en gledelig utvikling, mener Oksnes.

UP hadde kontroller på E 39, E 16 og E 134.

Færre dør

Selv om påsken er over, lover han fortsatt fokus på fart og rus på veiene.

– Vi gir oss ikke.

UP-sjefen gleder seg over at det så langt i 2018 ikke har vært dødsulykker i Sogn og Fjordane eller Hordaland. I Rogaland har ett menneske omkommet i trafikken så langt i år.

I 2016 omkom syv mennesker under 30 år i trafikken. I fjor var tallet ett i vårt distrikt, ifølge Oksnes.

Bedre kjørekultur

– Jeg tror nedgangen skyldes flere forhold, blant annet at det er færre unge som kjører bil og at de kjører nyere og sikrere biler. Dessuten er kjørekulturen blant ungdom bedre nå, sier han.

I påsken stanset han og kollegene totalt 1387 førere. Det ble reagert mot 651 av dem. Det er nesten 50 prosent og et høyt tall.

– Normalt bøtelegger vi rundt 20 prosent av dem vi stanser, sier UP-sjefen.