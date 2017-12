Firebarnspappa Tord Glad Nordahl inviterte til julelystenning til inntekt for kreftsyke barn.

– Nå har jeg hengt opp lys de siste to ukene. Fra jeg har lagt de minste ungene til midnatt hver kveld, sier Tord Glad Nordahl.

Da Bergens Tidende ringte torsdag kveld, var Fana-mannen i full sving med siste innspurt. 21.000 julelys hadde han hengt opp ved siste opptelling – fremdeles et stykke unna målet om å få opp 30.000 julelys.

– Og nå må jeg nesten holde det jeg har lovet etter at Fanaposten skrev om det, sier Nordahl.

Et døgn senere møtte et femtitalls mennesker opp i oppkjørselen til Nordahl i Birkelandsbotn. For det meste familier som kjenner til Nordahl, men også folk de aldri har sett før. Gløgg, pepperkaker og varm saft til de minste sto på menyen, mens de spent ventet på å se det ferdige resultatet.

Klokken 18.00 skrudde Nordahl på bryteren og tente de 30.000 lysene, mens barna sto der med vidåpne øyne.

Kjøpte julelys for en billig penge

Foranledningen for prosjektet kom da Nordahl flyttet med familien til USA i 2015. Måten amerikanerne feirer jul er det som først og fremst har inspirert dette stuntet.

– Amerikanerne gjør en god del ut av julen både med sine egne hus og i gatene. Og ungene syntes det var kjempegøy. Da vi flyttet tilbake til Norge, tenkte jeg at det kunne være artig å gjøre noe lignende.

Nordahl kjøpte med julelys fra USA til en billig penge og fant de resterende på Ebay. Før årets julesesong tok han en opptelling. Over 30.000 julelys hadde det blitt.

På forhånd informerte Nordahl både BKK og Fjordkraft om prosjektet. Han har regnet på at det koster ham syv kroner i timen å ha alle lysene på samtidig – en konsekvens av at han har kjøpt inn mange energisparende ledlys.

– Og Fjordkraft skrev i en e-post at de skulle vurdere å påspandere de 14 kronene det koster å ha på lysene i to timer, sier Nordahl lattermild.

Mål om å samle inn 5000 kroner

For Nordahl er prioriteten først og fremst å lære barna at julen handler om å gi, ikke få. Etter at datteren Maribel (7) så et program på TV om barn med kreft som måtte feire jul på sykehus, spurte hun faren om det var noe de kunne gjøre. Den første tanken Nordahl fikk var å arrangere garasjesalg, men så fikk han ideen: Hva med å invitere nabolaget på julelystenning og selge gløgg til gjestene?

Målet var å samle inn 5000 kroner. Dette målet nådde Nordahl kort tid etter lysene var tent. Klokken 20.00 fredag kveld hadde det tikket inn nesten 6000 kroner.

– Disse pengene skal brukes i en leketøysbutikk som hjelper til med å finne gaver til barna som må tilbringe julen på barneavdelingen på Haukeland sykehus, sier Nordahl.

Planlegger neste års prosjekt allerede

Nordahls naboer var kjapt ute med en spøkefull kommentar om målet for neste år.

– Dette er ikke nok. Neste år går vi for 60.000, sier Paul Dahl lattermild.

Konen til Nordahl, Alfa Catrin Krogh Gangsøy, er ikke fremmed for tanken om å gjøre dette flere år.

– Selv om jeg har sett lite til mannen min de siste ukene, så er det utrolig gøy for ungene.

