Byrådet vil sende Bybanen gjennom i Sandviken i to lange tunneler. Et underjordisk stopp skal betjene store deler av bydelen.

Den nye traseen, kalt 5Ba på planleggerspråk, vil gjøre kjøretiden for fremtidige passasjerer fra Åsane mot sentrum ett minutt kortere enn den tidligere valgte løsningen.

Fem minutter og 51 sekunder vil det ta fra bybanevognene forlater NHH, til de dukker ut av tunnelen og er fremme på stoppet ved Sandbrogaten i Dreggen.

– Kjøretiden er bare et av mange elementer. Det var tre gode alternativer vi skulle velge mellom. Etter samlet vurdering mener vi at 5Ba er den beste, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).

På veien vil banen ha stanset to steder: Ved et stopp enten i dagen eller fjellet ved Sandviken Brygge, og på et underjordisk stopp like ved Norsk Lærerakademi (NLA) sitt bygg i Amalie Skrams vei.

– Stoppet under NLA vil betjene store deler av den eksisterende bebyggelsen i Sandviken, mener byråd Anna Elisa Tryti.

BERGEN KOMMUNE

Tidligere har bystyret vedtatt bybane langs Sjøgaten og Åsaneveien (1Ba). Og i den politiske plattformen til byrådet ville partiene jobbe for forlengelse av Fløyfjellstunnelen, slik at biltrafikken kunne kjøre i fjell.

Men en utredning viste i vår flere problemer med den løsningen. For det første ville det koste 1,9 milliarder å forlenge biltunnelen. Dessuten ga det lengre byggetid, og hindret byutvikling i Eidsvåg.

– Da kunne ikke vi anbefale en slik løsning. Men fagetaten har jobbet for å finne alternativer som ivaretar intensjonen, sier Schjelderup.

Bilene fortsatt i dagen

Mens bilene skulle kjøre i lang tunnel og Bybanen skulle svinge seg i dagen på 1Ba, er det Bybanen som går i tunnel ved 5Ba. Bilene må benytte eksisterende veinett.

– Men vi ønsker å finne løsninger for å begrense biltrafikken gjennom Sandviken, og vil komme tilbake med en sak om hvordan det skal skje, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Hun peker på at det nå skal lages en skikkelig sykkeltrasé langs Sjøgaten som en fordelene med den nye traseen.

– Vi har prøvd å finne en trase som både gir en effektiv reise og som betjener Sandviken på en god måte. Det føler vi at vi har klart nå. Det aller beste med det er at vi nå er nærmere å få en kontinuerlig utbygging av Bybanen, sier Tryti.

Velforeninger: Ekstremt dårlig

Geir Næss, leder for Sammenslutningen av 40 velforeninger i Sandviken og Ytre Sandviken, er svært skuffet over byrådets valg.

– Byrådet bidrar med valg av sin løsning til å sementere den ekstremt vanskelige og lite fremtidsrettete trafikksituasjonen og miljøsituasjonen som er i Sandviken og Ytre Sandviken, sier Næss.

Han kaller løsningen «bakoverlent og lite fremtidsrettet».

– En ekstremt dårlig løsning, når byrådet velger å legge Bybanen i fjell, men bilene fortsatt skal gå i dagen og fortsatt bidra til dårlig luft og miljø for hele Samdvikens befolkning, sier Næss.

Han beskylder Ap for løftebrudd i denne saken.

– Hugger gordiske knuter

I innstillingen fra byrådet antydes det byggestart i 2022, men byrådene understreker at det er en ambisjon. Som kjent er det store utfordringer som skal løses for å få det til, ikke minst når det gjelder finansiering.

– Vi hugger over en gordisk knute av gangen, sier Tryti.

Hun mener finansieringen er sikret gjennom Byvekstavtalen som Bergen har inngått med staten.

En annet utfordring er at strekningen gjennom sentrum, fra Kaigaten til Sandbrogaten, ikke er ferdig regulert. Bystyret har bestemt at banen skal gå over Bryggen, men ikke hvordan den totale trafikkløsningen i dette kompliserte området blir.

– Da Edinburgh bygget bybane, klarte man ikke å bli enige om traseen gjennom sentrum. Risikerer vi også å få en ufullstendig banestrekning, som stanser ved Sandbrogaten?

– Nei, her i Bergen er vi er internasjonalt ledende når det gjelder å løse konflikter, svarer Tryti.