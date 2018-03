Familien sier de har konvertert til kristendommen, men blir ikke trodd av retten.

Familien på fem ba om ikke å bli sendt ut av landet før det foreligger en rettskraftig dom i saken deres. De har tidligere tapt i tingretten, og venter på at saken skal komme opp for lagmannsretten.

Kan sendes ut

Nå har Borgarting lagmannsrett slått fast at familien kan sendes ut før den endelige dommen har falt.

Familien har tidligere fått avslag både på asylsøknaden og på søknaden om opphold på humanitært grunnlag.

Retten er enig med Utlendingsnemnda og tingretten i at familien ikke har grunn til å frykte forfølgelse hvis de blir returnert til Afghanistan. Retten slår også fast at avslaget om opphold på humanitært grunnlag er gyldig.

Familien har de siste månedene sittet i kirkeasyl hos frikirkemenigheten Nytt Liv Sunnhordland på Fitjar. Det vakte oppsikt da politiet tok seg inn til menigheten og hentet ut familien.

Pastoren: - Sjokkert

Pastor Frank Håvik i menigheten Nytt Liv Sunnhordland er sjokkert over utfallet, og forberedt på at han aldri mer vil få se den afghanske familien.

Da BT snakket med Håvik fredag, satt han i bilen på vei til asylmottaket på Hønefoss hvor den afghanske trebarnsfamilien nå befinner seg.

– Vi er på vei til dem. Vi får ta avskjed, så får vi ser hva som skjer. Det er forferdelig tungt. Jeg er forberedt på at vi sier farvel og ikke ser dem igjen. Jeg har ikke ord, sier Håvik.

Like etterpå skal familien ha blitt hentet av politiet, ifølge NRK.

– Jeg kom til asylmottaket der de har oppholdt seg to timer etter at vi fikk rettsavgjørelsen, men der var det ingen. Politiet har vært effektive, sier Håvik.

Familien har vært aktiv i menigheten. De argumenterer med at det er overhengende fare for at de blir drept hvis de blir sendt tilbake til Kabul, fordi det er forbudt å konvertere fra islam.

– Ikke troverdig

Retten mener det ikke er troverdig at foreldrene faktisk er blitt kristne.

«Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten, som Utlendingsnemnda, at det ikke er noenlunde sannsynlig at verken NN eller NN har en reell kristen overbevisning», skriver dommerne.

Retten legger vekt på at den angivelige konverteringen skjedde først etter at familien hadde fått det første avslaget på asylsøknaden. Opprinnelig søkte paret beskyttelse fordi de angivelig hadde innledet et hemmelig kjærlighetsforhold i strid med ønskene til kvinnens familie.

Ørjan Deisz (ARKIV)

Av dommen fremgår det at pastoren fortalte mannen i familien at de ikke kunne sendes tilbake hvis de sto i fare for å bli drept på grunn av konverteringen.

I et skriv fra pastoren har han beskrevet mannens reaksjon slik:

«Han såg på meg med forundra blikk, og eg måtte forklare dette nøye for han og vinkle saken frå fleire vinkler før han forstod kva eg meinte. Men dette var han ikkje klar over, og det var tydelig for meg at han ikkje hadde tenkt på det som ein mulig utgang.»

I retten forklarte pastoren at dette var en misforståelse på grunn av språkvansker, og at han i ettertid har skjønt at mannen visste godt at familien ville få beskyttelse hvis de ble oppfattet som reelle konvertitter.

– Utrolig

Håvik sier han er mest sjokkert over at de ikke blir trodd på at de er kristne.

– Det er helt utrolig at de ikke blir trodd på noe. Hvem kan da bli trodd på at de er kristne? De har jo vært aktivt misjonerende, og de har ledet andre til tro. Dette ryster meg og det er helt forferdelig at man kan behandle folk på denne måten.

Håvik er svært bekymret for at familien nå umiddelbart kan bli returnert til Afghanistan.

– Jeg er redd for at dette ender med forferdelse. Jeg tror familien kan bli utslettet. Det er en reell, veldig stor fare for det. Det vil i tilfelle bli en stor skandale for Norge, mener han.