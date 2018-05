Vestlendingene kan trolig legge paraplyen igjen hjemme på nasjonaldagen.

Det har vært mye frem og tilbake om 17. mai-været. 7. mai uttalte meteorologen at et høytrykk sannsynligvis ville treffe Norge på nasjonaldagen.

Fire dager senere var det tilbake til hverdagen. Meteorolog Geir Ottar Fagerlid sa til BT at han håpet prognosen for 17. mai ikke stemte:

– Nordvestlig vind som vil merkes, syv til ti grader og regnbyger, sa han.

Tre fine dager

Men nå er meldingene bedre. Vi begynner med det aller beste.

– Nå har vi foran oss noen skikkelig fine, varme dager med temperaturer over 20 grader og veldig godt vær. Det kan riktignok bli en byge mandag ettermiddag, men det blir i all hovedsak flott vær fra søndag til tirsdag, sier Kristin Seter, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

16. mai snur været. Det blir kjøligere og det kan komme regn. Yr.no melder opphold og elleve grader i Bergen.

Men så:

– Nedbøren skal ha passert Vestlandet til 17. mai. Det blir ikke så varmt som nå, men ifølge prognosen får vi opphold og sol. Dette er jo en dag der mange stiller i bunad og dress, og det ser ut til at vi får perfekt 17. mai-vær. Tørt og ikke for varmt, sier hun.

Paul Sigve Amundsen (arkiv)

Prognose: Best i vest

Den kommende uken får Vestlandet fint vær, ifølge Yr.no. Seter understreker at det fortsatt er lenge til 17. mai og at prognosen kan snu.

Ifølge Yr.no skal det bli en fin 17. mai også i hovedstaden, men Seter demper forventningene.

– På Østlandet ser det nå ut til at det blir nedbør 17. mai. Ifølge værmodellen ligger Vestlandet sør for Stad an til å få det beste 17. mai-været.

Forsiktig med ild

Hun påpeker at det er lokale forskjeller og at det kan komme nedbør som ikke fanges opp av værmodellene. Dette gjelder spesielt indre strøk av Vestlandet.

– Brannfaren, da?

– Den er ikke veldig stor, men også her er det lokale forskjeller. Indre strøk er mer utsatt. Uansett er det fornuftig å være forsiktig med åpen ild, påpeker Kristin Seter.