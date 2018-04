Universitetet i Bergen setter ny søkerrekord for femte året på rad, Norges Handelshøyskole er fremdeles det nest mest populære studiet i Norge, og Høyskolen på Vestlandet har den høyeste søkingen i landet til sykepleien.

Nok en gang er rettsvitenskap, medisin og psykologi, sykepleien og siviløkonomi ved NHH på toppen av ønskelisten til kommende studenter i Bergen. Det viser tallene fra Samordna Opptak som ble offentliggjort i dag.

Den største trenden blant søkere i Norge i år er IKT-fag.

Flere plasser og flere søkere

Ifølge UiB er IKT-fagene en klar trend blant årets søkere. Totalt har informasjonsvitenskap og informatikkstudiene hatt en økning fra 625 søkere i fjor til 794 i år – hele 27 prosent.

– UiB har satset på utviklingen av IKT-fag og har fått tildelt nye studieplasser. Stortinget vil få økt kompetanse på området, og da er det gledelig å se at studenter responderer og søker på det, sier viserektor ved UiB, Oddrun Samdal.

UiB fikk i fjor høst innvilget 75 nye plasser ved IKT-fagene. De fikk også en tilsvarende økning i antallet plasser til høsten i år.

– Det er også et fag i tiden på grunn av digitaliseringen som skjer nå. UiB vil bidra til å gi studentene tverrfaglig kompetanse på området, med både teknologi-, bruker- og organisasjonsperspektiv. Programmene våre i IKT-fag ivaretar denne kompetansebredden.

Valgte studie for fremtiden

En av dem som valgte å søke på IKT-fagene ved UiB var tredjeklasseelev på videregående, Embla Gjørva.

– Jeg valgte å søke på informasjonsvitenskap av flere grunner. Jeg ville velge noe som samsvarte med snittet mitt. Da jeg leste beskrivelsen av faget, så jeg at jeg hadde interesse for det. Informasjonsvitenskap er også relevant for fremtiden. Jeg synes det var et godt valg for sånne som meg med generell studiekompetanse uten matte, men som er interessert i IKT, sier hun.

Gjørva sier at hun alltid har hatt en interesse for IKT, og muligheten til å studere ting som datamodellering og kunstig intelligens var fristende.

– Jeg har ikke hatt muligheten til å lære om IKT-fag tidligere, så det er litt spennende.

– Hva ønsker du å jobbe som?

– Jeg kan ikke forestille meg i en vanlig jobb i bedrift. Men om jeg skulle velge noe, så har jeg veldig lyst til å jobbe med kunstig intelligens, sier Gjørva.

Hun valgte også å søke på studiet med tanke på fremtidens jobbmarked.

– Jeg tror IT kommer til å bli et stort jobbmarked i fremtiden, og at det vil bli enklere å få jobb med en utdannelse innen det. Hvis det blir trangt om plassen får jeg bare strebe for å være en av de beste på studiet.

– Jeg vet også om flere som har tatt IKT-fag ved UiB og har trivdes godt på studiet, og det bidro også positivt til at jeg valgte det, legger hun til.

Profesjonsstudier ligger høyt og stabilt på listen

Lektorprogrammene ved UiB er også blitt mer populære blant søkere. I fjor var det beinhard konkurranse om å komme inn på lektorutdanningen i historie, med hele 16 søkere per studieplass.

I år er det ikke like mye kniving om å komme inn på studiet, grunnet 28 nye studieplasser. Faget fikk fremdeles inn 50 søkere mer enn i fjor, en merkbar økning på 19 prosent. Søkingen til lektorutdanningene ved UiB som helhet, har økt med 16 prosent.

– Lektorprogrammene er et satsingsområde for UiB, og dekker et samfunnsbehov vi gjerne vil levere på nå som flere lektorer i arbeidslivet pensjonerer seg, sier Samdal.

Samdal forteller at profesjonsstudiene i medisin, psykologi og juss som vanlig får inn mange søkere, også i år.

Universitetet i Bergen

Fornøyd med søkertallene

– Vi er veldig fornøyd med at så mange vil studere på UiB. Vi tar det som et tegn på at vi konkurrerer godt om studentene. Vi har jobbet systematisk med rekrutteringsarbeid for å bli synlige der de unge er, sier Samdal.

– Jeg tror det viser at vi er attraktive, og at vi har lyktes med å være synlige.

Fremdeles på andreplass i Norge

Siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole er som vanlig et av de mest populære fagene i Norge. I år var det Norges nest mest populære fag, bare slått av førstevalgssøkingen til rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Det viser tall fra Samordna Opptak.

I år var det 1801 søkere på studiet ved NHH i Bergen, en knapp økning på 1,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Vi er godt fornøyd med søkertallene. De viser at NHH har det desidert mest populære studiet innen økonomi- og administrasjonsfag. Vi har gjort flere grep for å gjøre utdanningen enda mer relevant, blant annet gjennom kurs som tar for seg robotisering, kunstig intelligens og digitale forretningsmodeller. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på både fra studentene og næringslivet, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen i en pressemelding.

Flere søkere til Høgskulen på Vestlandet

Søkertallene til HVL i Bergen viser en vekst over landsgjennomsnittet, også i år. Sykepleierutdanningen i Bergen er en av de ti mest populære studiene i landet. Med nesten 4000 søkere og bare 175 plasser, konkurrerer i snitt 22,7 studenter om én studieplass.

– Det er også gledelig med økningen i søkere til lærerutdanningen, og at det samlede søkertallet til studiene ved Fakultetet for ingeniør og naturvitenskap er så høyt, sier prorektor for utdanning ved HVL, Bjørg Kristin Selvik i en pressemelding.

Samlet fikk lærerutdanningene ved HVL i Bergen i år inn 6482 søkere. Her er det også trangt om plassen med 14,3 søkere per studieplass.

– Vi har flere søkere enn i fjor, og har om lag like stor andel av totale søkere til høyere utdanning. Vi er bare så vidt over et år gammel, og merker at vi fortsatt har et stykke å gå før Høgskulen på Vestlandet er et like kjent navn for søkerne som de gamle høyskolene på Vestlandet. Dette vil endre seg over tid når søkere over tid knytter HVL-navnet til gode studium, flinke fagfolk, flotte campus og fornøyde studenter.

HVL skriver at nasjonale trender påvirker søkertallene hos dem. Helse- og sosialfagene blir stadig mer populære og utdanningene til barnehagelærer og grunnskolelærer har jevnt gode søkertall. Informasjonsteknologistudiet vokser ifølge studiet på landsbasis, og det merkes.