I 2013 dro tyske Daniel Schönbein på utveksling til Bergen. Han synes byen var så fin, at han bestemte seg for å dra tilbake for å studere meteorologi her to år senere.

– Når solen skinner, er Bergen et av de fineste stedene i verden, sier Schönbein som opprinnelig er fra Würzburg i Tyskland.

I løpet av de to årene han var her, brukte han hvert eneste ledige minutt til å gå turer i fjellene rundt Bergen.

– Jeg elsker å gå tur i fjellet. Følelsen av å være der helt alene, og se nordlyset danse over deg, er en opplevelse som ikke kan beskrives. Det måtte dokumenteres, sier han.

Tretten timer i fjellet

Schönbein skaffet seg derfor et skikkelig kamera og dro til fjells for å ta bilder av byen og nordlyset.

– Jeg tror jeg har sett flere nordlys enn mange andre. For hver gang det var nordlys over Bergen, dro jeg ut på tur.

Han forteller at fjellturene kunne vare fra tre til tretten timer.

– En gang startet jeg klokken 15.00, og kom tilbake klokken 04.00 om natten. Man legger ikke merke til tiden når man har noe å gjøre på, sier han.

Nå har han satt sammen noen av bildene han har tatt fra blant annet Sandviksfjellet, Rundemanen, Fløyen og Ulriken, til en timelapse-video. Bildene er fra januar 2016 til og med juli samme året.

– Jeg har tatt mange bilder av Bergen, og har også laget en timelapse-video av Bergen tidligere. Men her ønsket jeg å vise transformasjonen gjennom vinter, vår og sommer.

Flere filmer fra Bergen

Akkurat nå bor Schönbein i Sør-Frankrike.

– Bergen er en fin by, altså. Men etter to år med mye regn og lange perioder med mørke og grå dager, fikk jeg nok. Jeg trengte litt mer lys og sol.

Men, han har tydeligvis ikke tatt skrekken. Drømmen er å komme tilbake til Norge snart. Men da er det Tromsø eller en by på Østlandet som står øverst på listen.

– Planen er å lage enda en film fra Bergen. Jeg har nemlig masse sekvenser igjen som er verdt å vise frem til folk. Det er bare å glede seg.