– Jeg har hele tiden tenkt at vi har gode nok rutiner, sier Akasia-direktør Ove-Christian Fredriksen.

Onsdag meldte BT at flere personer er avhørt som mistenkte, etter at en gutt på ett år ble dødelig skadet i en barnevognulykke i Akasia Paradis barnehage.

Politiet fikk varsel om ulykken litt etter klokken 12 torsdag 3. januar i år.

Ettåringen hadde falt ut av vognen i forbindelse med soving innendørs – og ble hengende fast med en stropp rundt halsen.

Politiet har ikke villet oppgi detaljer rundt hvem som er avhørt med mistenktstatus, om det er personer i ledelsen eller blant de ansatte.

Ifølge administrerende direktør i Akasia, Ove-Christian Fredriksen, er en leder i datterselskapet Akasia Barnehage AS den ene som har fått en slik status i politiets etterforskning.

– Denne personen er mer en representant for selskapet. Vedkommende var ikke til stede i barnehagen på Paradis da ulykken med ettåringen skjedde, sier Fredriksen.

Har hyrt inn advokat

Videre forteller han at også en av de ansatte i Paradis-barnehagen har fått status som mistenkt i avhør.

Politiet vil ikke kommentere Fredriksens opplysninger.

Generelt vil en mistenktstatus si at man regnes som mer enn et vitne. Man får også visse rettigheter – blant annet at du kan ha med forsvarer i avhør. En mistenkt har heller ikke plikt til å forklare seg.

Alice Bratshaug (arkiv)

– Jeg tolker dette som at politiet følger to spor i etterforskningen. Det ene, tenker jeg, dreier seg om selskapet og våre systemer og rutiner. Mens det andre sporet gjelder ansatte som jobber i selve barnehagen, sier Fredriksen.

Han er også styreleder i Akasia Barnehage AS. Fredriksen og lederen med mistenktstatus er representert av advokat Arild Dyngeland, som de selv har engasjert.

Ifølge politiet var en representant fra Dyngelands kontor med da barnevognulykken denne uken ble rekonstruert med bistand fra Kripos.

Advokat Eirik Nåmdal bistår også i saken. Han vil foreløpig ikke kommentere noe som helst rundt sitt forsvareroppdrag.

– Veldig krevende

Politiet sa onsdag til BT at de undersøker om noen kan stilles til ansvar for ulykken. Fredriksen sier han ikke har noen oppfatning av hva grunnlaget for mistanke kan være.

Alice Bratshaug (arkiv)

– Jeg har ingen pekepinn på hva mistanken dreier seg om. Vi får se hva politiet konkluderer med. Men jeg har hele tiden tenkt at vi har gode nok rutiner, og at de er i tråd med bestemmelsene i loven.

– Er du selv blitt avhørt?

– Nei, jeg har ikke hørt fra politiet, kun rykter om at de vil snakke også med meg. Derfor er det litt vanskelig for meg å si noe om politiets mistankegrunnlag.

– Hva tenker du om at ulykken nå etterforskes som en straffesak?

– Vi skal være åpne, og vi må få vite om ting kunne vært gjort annerledes. Det er i alles interesse å få opplyst saken så godt som mulig.

Selv om Fredriksen kaller situasjonen «veldig krevende», understreker han at den pågående etterforskningen bare får gå sin gang.

– Det virkelige alvoret er at barnet døde. Det disse foreldrene har gått gjennom, er forferdelig. Våre tanker er hos dem.

– Hva tenker du om din egen rolle i saken?

– Jeg er åpen for å bli avhørt av politiet og vil i så fall bidra med det jeg kan. Om jeg da vil få mistenktstatus, i egenskap av å være styreleder, vil jeg ikke spekulere i. Jeg kjenner ikke til hvilke vurderinger politiet gjør i en slik sak.

Hang fast i del av selen

Politiets påtaleansvarlige jurist for barnehagesaken, Eli Valheim, vil foreløpig ikke gå ut med detaljer fra undersøkelsene som er gjort til nå – verken om bemanning, tilsyn eller hvor lang tid det kan ha gått før barnet ble oppdaget.

– Grunnen er at vi er ikke ferdig med alle avhørene som skal tas, sier Valheim.

Hun poengterer likevel at det ikke er grunnlag for å advare mot en bestemt type barnevogn. Det er ikke avdekket noen feil med vognen som barnet lå i.

Lenge snakket politiet utelukkende om at ettåringen ble hengende fast i en stropp. Valheim har seinere spesifisert dette til at det dreide seg om en del av selen på vognen.

– Det er denne stroppen, eller delen av selen, som forårsaket skadene, sa Valheim til BT samme dag som det ble kjent at gutten døde av skadene.