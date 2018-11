Regjeringen opphever Riksantikvarens forbud mot godsterminal på Koengen.

Bane NOR og Jernbanedirektoratet ønsker å ta i bruk den gamle jernbanetunnelen som går fra Nygårdstangen ut til Koengen. Her vil de transportere biler som kommer med tog fra Østlandet.

Koengen ligger i et område som er fredet, og derfor måtte man søke om å gjøre undersøkelser i grunnen før man satte i gang med bygging. Før sommeren satte imidlertid Riksantikvaren hardt mot hardt og avslo søknaden om grunnundersøkelser.

Dette klaget så Jernbanedirektoratet på, noe som førte til at saken havnet på regjeringens bord. Klima- og miljødepartementet har nå fattet sin beslutning.

Bane NOR

Tommel opp

I et brev skriver de at de «har vurdert alle sider av saken, og har etter en samlet vurdering kommet til at det foreligger grunnlag for å oppheve Riksantikvarens vedtak».

Saken sendes nå tilbake til Riksantikvaren for en ny behandling. Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik er optimistisk med tanke på muligheten for å bygge en midlertidig terminal på Koengen.

– Nå må Riksantikvaren fatte et nytt vedtak, som forhåpentligvis er i tråd med bestillingen fra Klima- og miljødepartementet, sier Slotsvik.

Jernbanedirektøren understreker at dersom vedtaket om grunnundersøkelser gjøres om, må det fremdeles sendes inn en ny søknad for det endelige tiltaket.

– Siste ord er ikke sagt. Men vi er forsiktige optimister, sier hun.

Har søkt om fritak

Samtidig som departementet ber om en ny vurdering fra Riksantikvaren, har Bane NOR startet prosessen for å bygge terminalen på Koengen.

De må nemlig søke kommunen om dispensasjon for byggeprosjektet, fordi Koengen ligger i et område i Middelalderbyen Bergen som er definert som «automatisk fredet bygrunn».

I kulturminneloven står det imidlertid at det er mulig med unntak for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet. Bane NOR argumenterer med at den midlertidige terminalen ikke vil innebære en ny bruk av eiendommen, men samme bruk som dagens bruk som parkeringsplass.

Tiltakene som skal gjøres dreier seg om oppgradering av noen jernbanespor, samt asfaltering av arealet. De skal forsøke å bevare samtlige trær som skiller jernbanetomten fra resten av området, og lover at ingen kulturarrangementer vil lide av dette.

Tor Høvik (arkiv)

Mindre bruk

Det er bybanebyggingen som har skapt behovet for den midlertidige terminalen på Koengen. I dag kjøres togvognene med biler opp til Mindemyren. Dette arealet skal jernbanen flytte fra for å gi plass til bybanetraseen vestover. I retur får de nye arealer til bilene sine nede på Nygårdstangen.

I påvente av at disse arealene blir klare i 2024, trenger de en midlertidig godsterminal. Og da er Koengen den eneste løsningen, ifølge Bane NOR og Jernbanedirektoratet.

Den forklaringen kjøper ikke byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

– Jeg har vært tydelig hele tiden på at jeg mener Bane NOR utsetter bybaneprosjektet for en stor risiko ved å satse så sterkt på dette ene sporet. Bergen kommunes syn er at man må gjøre alt for å se om transporten av biler kan løses på en annen måte, sier Tryti, og nevner sjøtransport eller lastebiler som alternativ til tog.

Hun konstaterer at klimamininister Ola Elvestuen (V) har opphevet vedtaket til Riksantikvaren, og har følgende kommentar:

– Når det gjelder en byggesak ved et av de viktigste, nasjonale kulturminnene, så er det klart at Bergen kommune vil ha nær dialog med Riksantikvaren i saken.