Barnehager og småskolen åpner i slutten av april

Statsminister Erna Solberg (H) kom med syv endringer fremover. Dette er tiltakene.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Leserne mener 7 Comments Icon

– Dette har endret måten vi lever livene våre på. I denne tiden har vi bedt om mye fra hver enkelt.

Slik åpnet statsminister Erna Solberg (H) pressekonferansen om den videre håndteringen av koronaepidemien.

– Viruset har en høy pris. Mange nordmenn har mistet livet. Mange har gått inn i påskeuken uten sine kjære. Jeg vil sende mine varmeste tanker, sa Solberg under pressekonferansen.

I tillegg til statsministeren, deltok kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen, der regjeringen informerte om den videre håndteringen av koronapandemien.

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, var også til stede.

Statsminister Erna Solberg informerte om syv endringer under pressekonferansen om videre håndteringen av koronapandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Åpner barnehager 20. april

Statsministeren kom med syv endringer fremover. Dette er tiltakene:

Fra 20. april åpnes barnehager. De som trenger mer tid, kan vente til 27. april.

Fra 27. april skal elever fra 1. til 4. trinn tilbake på skolen. SFO åpnes også da.

Fra 27. april gjenåpner videregående skoler for elever på 2. og 3. trinn som har et yrkesfagløp.

Fra samme dato åpnes det for studenter som er i slutten av sine studier og er avhengig av å komme tilbake på grunn av for eksempel utstyr.

Fra 20. april vil en-til-en helsetjenester som for eksempel fysioterapi kunne gjenoppta en større del av virksomheten.

Fra senest 27. april kan frisører, hudpleiere og massører åpne igjen om de oppfyller krav om smitteverntiltak.

Fra 20. april kan folk igjen overnatte på hytten.

– Kan bli nødvendig å stenge igjen

Under pressekonferansen åpnet kunnskapsminister Guri Melby for at det kan bli små faste grupper for de minste i barnehager og på skolen fremover.

– Det skal oppleves trygt for foreldre, ansatte og barn, sa kunnskapsministeren.

– Noen må ha hjemmundervisning, sa Melby og viste blant annet til dem som har sykdom i familien.

Kunnskapsministeren understreket at det kan bli nødvendig å stenge igjen selv om undervisning gradsvis åpnes.

– Helse går foran alt.

Forbud mot større arrangement

Statsministeren opplyste at de andre tiltakene som er iverksatt vil fortsette.

– Andre ting vil ikke bli endret. Større idretts- og kulturarrangement vil ikke bli mulig før 15. juni.

Innen 1. mai vil regjeringen komme tilbake med hvordan det blir med andre store arrangementer fremover.

– Vi åpner litt opp nå. Men jeg vil understreke så sterkt jeg kan at dette ikke betyr at vi kan bli uforsiktige. Alle andre tiltak og råd gjelder fremdeles. Også dette med grupper, størrelse på forsamlinger og uteliv.

De som kan jobbe på hjemmekontor bør fortsatt gjøre dette og hygienerådene gjelder også, påpeker Solberg.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge når barnehagene og skolene gradvis åpner igjen, sa kunnskapsminister Guri Melby. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Kan ikke senke skuldrene

Helseminister Bent Høie sa under pressekonferansen at åpningen man vil se fremover, blir gradvis og kontrollert.

– Vi har kontroll på smittespredningen, men det er veldig lett å miste den.

Han understreket at det er viktig å bruke tid når samfunnet nå skal gjenåpnes.

Statsminister Erna Solberg (H) advarer folk mot å tro at kampen er over.

Les også Statsministerens største frykt er at nordmenn skal begynne å ta lett på koronatiltakene

– Vi kan ikke senke skuldrene og tro vi kan bevege oss tilbake til hverdagen slik den var før. Vi er bare halvspilt om vi skal sammenlikne det med en fotballkamp. Vi har fått kontrollen over smitten, men jobben nå er å beholde kontrollen.

Solberg opplyste at «slå-ned-strategien» blir videreført. Hun takker nordmenn for innsatsen.

– Vi er villig til å strekke oss langt for å hjelpe hverandre. Disse ukene har vist Norge på sitt aller beste. Vil si tusen takk til alle som bidrar til at vi får slått ned viruset.

– Trolig ikke vanlig i 2020

På pressekonferansen fikk regjeringen spørsmål om når nordmenn kan vente å leve sine liv som vanlig igjen.

– Å leve helt vanlig som før, å sluske litt med håndvasken, skjer nok ikke i 2020. Vi skal vaske hender mye, svarte Solberg.

Det ble også stilt spørsmål om hvorfor regjeringen ikke allerede nå kan slå fast at store arrangementer blir avlyst i sommer. På dette svarte Solberg at smittetallene endrer seg fremover, og dette kan igjen endre rådene.

Dersom man tillater forsamlinger på 50 personer, så kan dette få konsekvenser for noen arrangementer. Dersom det blir 200 personer tillatt, gir det nye svar.

– Spørsmålet er for eksempel hvor mange bryllup vi skal avlyse ved å være for tidlig ut, sier Solberg som sier de trenger mer tid før de kan være mer konkrete.