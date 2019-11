E39-stengingen: – Køproblemer vil forplante seg i hele bergensregionen

Her er Vegvesenets og politiets råd etter E39-stengingen som rammer trafikken fra nord og inn mot Bergen.

STENGT: Det er ingen muligheter til å komme forbi der E39 ble sperret tirsdag kveld. Marit Hommedal

Europaveien inn mot Bergen sentrum er stengt etter et større brudd i en vannledning i Sandviken tirsdag kveld.

Onsdag morgen sier trafikkoperatør John Andreas Omdal i Vegtrafikksentralen at han er spent på hvordan dagen blir.

Han poengterer at nordgående retning ikke er berørt, altså kan man kjøre fra byen og mot Åsane.

– Men alle som bor fra Gamle Bergen og nordover, og som skal inn mot sentrum med buss eller bil, må via Arna og Hardangervegen, konstaterer han.

Omdal opplyser at geotekniker og trolig også folk fra Bergen Vann må sjekke veien og grunnen under den i dagslys, og at det kan skje først fra 09-tiden.

– Ingen tør ta sjansen på å åpne veien når det har rent 750.000 liter vann gjennom den og det buldrer på stedet. Jeg har ingen forutsetninger nå for å si om den vil kunne åpne i dag. Det kan bli kaos og lange køer.

KØ: «Står 06:55 stille i Helldal mot Bergen», skriver innsenderen av dette bildet. 2211-tipser

Skadet mur under E39

Det var i 02-tiden i natt ukjent når 58 evakuerte personer, fra ti boliger, kan få flytte tilbake. Vannledningen med brudd er funnet og vanntilførselen er sperret.

Politiet meldte i natt at ingen er meldt savnet eller skadet.

Ifølge politiet er det pr. nå heller ikke sett skader på bygninger eller kjøretøy. Men muren under E39 er skadet.

– Store køproblemer

Dermed ligger det an til et salig rør i morgentrafikken.

Politiets operasjonsleder Stein Rune Halleraker sier det blir kaos – uansett.

– Det blir sannsynligvis kaos også i Arna og på Hardangervegen, siden den er smal og svingete. Det forventes stor trafikk og køer, sier Halleraker.

Omdal i Vegvesenet opplyser at de har stengt Eidsvågtunnelen sørover for å stoppe dem som eventuelt ikke har fått med seg stengingen.

– Kjørende der vil bli vinket inn i Eidsvåg og ledet tilbake dit de kom fra.

I tillegg har Vegvesenet stengt Hardangervegen nordover, fra Midtun mot Arna. Det er for å unngå mer belastning på veien som nå blir den eneste innfartsåren til Bergen fra nord.

– Skal du for eksempel fra Nesttun til Arna, må du kjøre via Bergen sentrum og ta Fløyfjellstunnelen nordover.

På trafikkameraene sine så Omdal allerede i 05-tiden at en del har satset på å kjøre tidlig.

I en pressemelding i natt skrev politiet dette om situasjonen:

– Det vil bli store køproblemer som vil forplante seg i hele bergensregionen.

Buss: Store omlegginger

Busser nordfra mot Bergen vil kunne kjøre til sperrepunktet i Sandviken, men ikke lenger.

Skyss varsler store omlegginger i busstrafikken onsdag morgen, og de ber kollektivreisende påregne store forsinkelser og misvisende sanntidsprognoser på holdeplasskilt og i Skyss Reise.

Informasjon fra Skyss oppdateres fortløpende på selskapets hjemmeside.

Dette anbefaler skyss reisende fra Åsane til sentrum:

Ta linje 3 Sletten, 4 Hesjaholtet, 5 Loddefjord eller 6 Vadmyra, 39 Bergen busstasjon til holdeplass «gamle Bergen». Her må man gå fra Sandviken sykehus via Munkebotn, Amalie Skrams vei til Ludebryggen (ved Gjensidigebygget), hvor det går buss videre.

Ta linje 300/340 Bergen busstasjon som kjører Knarvik-Åsane terminal og til Arna hvor det er mulig å bytte til tog til Bergen. Fra Arna terminal kan man også benytte linje «90 Nesttun terminal» eller 300E Bergen busstasjon.

Ta linje 26 Birkelandsskiftet, 30E Bergen busstasjon, 32 Bergen busstasjon og 36 Bergen busstasjon som kjører Åsane terminal-Arna-Nesttun-Bergen sentrum.

Her er Skyss’ anbefalinger for reisende fra sentrum mot Åsane/Nordhordland:

Ta linje 3 Støbotn, 4 Flaktveit, 5 Åsane terminal, 6 Lønborglien fra holdeplass i sentrum til Ludebryggen (ved Gjensidigebygget), gå opp i Amalie Skrams vei-Munkebotn-Sandviken sykehus og ta buss videre fra holdeplass «Gamle Bergen».

Ta linje 26 eller 300/300E som kjører gjennomgående via Sandviken-Åsane-Nordhordland.

Ifølge politiet er også Vy varslet med tanke på togtrafikken mellom Arna og Bergen.

Vys pressevakt Nina Schage sier til BT at de har sjekket mulighetene for ekstra togkapasitet på denne strekningen.

– Men tilbakemeldingen fra Bane NOR er at det dessverre ikke lar seg gjøre å sette inn ekstra togsett. Vi ser på andre tiltak for å håndtere store folkemengder, for eksempel ekstra kundeveiledere, sier Schage.