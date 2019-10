Syv biler i kjedekollisjon i Olsviktunnelen skapte lange køer i ettermiddagsrushet

Seks personer ble skadet, ingen alvorlig. Klokken 18 begynte køene å løse seg opp.

KØER: Politiet ba folk være tålmodige i ettermiddagsrushet. Ken Rossland

– Nå er trafikken blitt bedre. Det ser ut som det har løst seg opp. Fra Damsgårdstunnelen sto det kø tidligere, men der er det ingen trafikk nå, sier trafikkoperatør Nina Heggernes i Vegtrafikksentralen klokken 18.05.

Onsdag ettermiddag i 15.50-tiden meldte politiet at Olsviktunnelen (fylkesvei 562) var stengt etter en ulykke.

Onsdag kveld opplyser politiet at totalt syv biler var involvert i en kjedekollisjon.

– Det var en del biler som hadde kjørt ut av tunnelen da vi kom til stedet. Vi endte opp med at totalt syv biler har vært involvert i den ulykken, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Olsviktunnelen er siste tunnel før Askøybrua på vei nordover fra Bergen.

Politiet: Seks personer skadet

Klokken 16.50 oppsummerte politiets operasjonsleder hendelsen i nordgående retning slik:

– De sto to kollisjonsskadede biler på utsiden av Olsviktunnelen og tre inni. Alle de fem bilene var involvert i samme hendelse. Så det er grunn til å tro at dette skjedde rundt tunnelmunningen.

KØER: Det var kaotisk inne i Olsviktunnelen. 2211-tipser

Politiets foreløpige status på skader er at seks personer er skadet, men ikke alvorlig.

Det gjelder fem voksne og et spedbarn. To voksne og et barn ble kjørt med ambulanse til legevakten for sjekk. Det er ikke mistanke om promille i tilknytning til kjedekollisjonen.

KØ: Slik så det ut nordover mot Askøybrua like før klokken 16. Arne Edvardsen

– Påkjørsel bakfra

Ifølge Vegtrafikksentralen (VTS) ble kjedekollisjonen utløst av en påkjørsel bakfra.

Passasjerer skal ha klaget over nakkesmerter, opplyste operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Køene sto helt fra sentrum og vestover, og politiet oppfordret folk til å være tålmodige i ettermiddagstrafikken.

UTRYKNING: Denne politibilen ble sett på vei inn i tunnelen rundt klokken 16.20. Arne Edvardsen

Kø fra Damsgårdstunnelen

Rundt klokken 16 ble det meldt det om flere kilometer med saktegående trafikk.

Ola Fjelltveit var på vei mot sentrum fra Askøy.

– Det har vært totalt kaos, men nå er det er akkurat åpnet igjen, sa Ola Fjelltveit like etterpå.

Klokken 16.17 ble det observert en bilberger på vei inn i tunnelen, og klokken 16.29 ble Olsviktunnelen meldt åpnet i begge retninger:

– Alle bilene er ute av tunnelen. Vi håper køene løser seg opp etter hvert. Men det vil sikkert henge litt igjen, sa Heggernes ved VTS da.

Publisert 23. oktober 2019 16:15 Oppdatert: 23. oktober 2019 21:13