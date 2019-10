Bestilte 11.000 akupunkturnåler fra Hongkong

Men det var Tolletaten som tok siste stikk.

For mindre enn 20 minutter siden

IKKE PÅ NORSK: Etikettene til nålene var på engelsk og kinesisk og opplyste at de ikke var beregnet for det europeiske markedet. Tolletaten

Det var tirsdag den 24. september i år at tollere i Bergen åpnet en postsending fra Hongkong. Der fant de ikke mindre enn 11.000 tynne akupunkturnåler som alle var laget i den kinesiske hovedstaden Beijing.

Ingen dokumentasjon

Derimot fant tollerne ingen dokumentasjon på importen, og Tolletaten tok derfor kontakt med Statens legemiddelverk. Dette forvaltningsorganet skal sikre at alle legemidler som brukes her i landet har god kvalitet, ønsket virkning og er trygge å bruke.

– For at medisinsk utstyr som akupunkturnåler skal kunne omsettes og brukes på pasienter i Norge, må den som innfører det kunne dokumentere at sikkerhetskravene i det norske regelverket for medisinsk utstyr oppfylles, forklarer seniorrådgiver Hege Grefslie ved avdeling for medisinsk utstyr i en mail til BT.

I Norge er det krav om at opplysningene på etiketter og bruksanvisning skal være på norsk, og ikke en blanding av engelsk og kinesisk slik det var i dette tilfellet. Pakkene var dessuten merket med at de ikke var beregnet for det europeiske markedet.

For at nålene skal kunne selges i Europa, må produsenten ha en ansvarlig europeisk produsent, men utstyret manglet informasjon om dette.

Ble ødelagt

Saken endte med at vedkommende samtykket til at akupunkturnålene skulle destrueres.

– Vi får jevnlig henvendelser fra Tolletaten om innførsel av medisinsk utstyr som ikke følger norsk regelverk. Dette gjelder også legemidler, og bare i fjor stoppet Tolletaten over 12.000 forsendelser som inneholdt narkotika eller ulovlige legemidler, skriver Grefslie.