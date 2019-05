Pasienten som var smittet av rabies er død, melder Helse Førde.

- Pasienten var innlagt i vår intensivavdeling, og døde fredelig med den nærmeste familien rundt seg, opplyser fagdirektør i Helse Førde, Trine Hunskår Vingsnes i en pressemelding.

Ifølge NRK er den avdøde pasienten en kvinne i 20-årene, bosatt i Sogn og Fjordane.

Pasienten ble bitt av en hund under en ferietur i Sørøst-Asia for to måneder siden og har blitt gradvis dårligere siden den gang. Sist torsdag ble sykehuset klar over at pasienten hadde hatt kontakt med en hund, og lørdag bekreftet prøvesvar at hun var smittet av rabies.

Kontakt med samme hund

Av hensyn til pasienten og personvernet, vil Helse Førde ikke opplyse hvilket land pasienten ble bitt i. Helseforetaket viser til at reiserådene når det gjelder rabies er det samme for alle land i Sørøst-Asia.

Også flere andre i reisefølget skal ha vært i kontakt med hunden. Disse er fra andre steder i landet og følges opp av Folkehelseinstituttet.

– Vi vil pr. nå ikke gi ytterligere opplysninger om hvilken type reisefølge dette var eller hvor mange som har vært i kontakt med denne hunden, sier Frode Forland. Han er fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet.

2000 vaksinert i fjor

– Venter dere økt pågang av folk som vil ta rabiesvaksine nå?

– Ja det er svært sannsynlig for at det nå blir økt pågang etter vaksine, sier Forland. Han understreker samtidig at det er viktig å ikke overdimensjonere dette.

I fjor ble det gitt cirka 2000 doser med forebyggende rabiesvaksine. Ifølge Forland ble det hovedsakelig gitt til personer som skulle på for eksempel apesafari, eller sykkeltur i land med rabies, der hunder kunne springe etter sykkelen å bite. Eller til personer som skulle jobbe med dyr, eller oppholde seg over lengre tid i land med mye rabies.

Det finnes også vaksiner som kan tas umiddelbart etter en person er utsatt for smitte.

Dette er det første tilfellet av rabies hos et menneske på det norske fastlandet siden 1815, skriver VG.

Ikke fra menneske til menneske

Det var i forrige uke Helse Førde fikk kjennskap til hundebittet. Torsdag ble det tatt prøver og sendt til analyse i Sverige, da det ikke er noen i Norge som foretar slike analyser.

Forekomst av rabies er vanlig i store deler av verden, men i Norge har rabies ikke vært påvist hos mennesker på fastlandet siden 1815, ifølge Folkehelseinstituttet.

På et informasjonsmøte for ansatte ved Førde sentralsykehus fredag opplyste fagdirektør ved Helse Førde Trine Hunskår Vingsnes at det ikke er rapportert om at rabies smitter mellom mennesker. Smitte til helsepersonell ved enkelte medisinske prosedyrer har vært diskutert, men det er aldri dokumentert at det har skjedd, verken i Norge eller i utlandet.

Tre syke i Europa i 2017

Rabies forekommer i alle verdensdeler unntatt Antarktis, og i mer enn 150 land. Verdens helseorganisasjon har beregnet at mellom 50.000 og 70.000 personer dør hvert år av sykdommen. De fleste tilfellene rapporteres hos barn i Asia, spesielt India, og Afrika. I nesten samtlige tilfeller har den syke fått smitten fra en syk hund.

Verdens helseorganisasjon har laget et eget kart som viser hvilke områder av verden som har flest tilfeller av rabies.

I 2017 ble det rapportert om fire mennesker som var smittet av rabies i Europa. Tre av disse var smittet i Russland.

Slik smitter det

Sykdommen er svært alvorlig og vil vanligvis, med noen få unntak, få en dødelig utgang for dem som har utviklet symptomer, ifølge Folkehelseinstituttet.

Smitte skjer ved overføring av spytt ved bitt, klor eller slikking på slimhinne eller skadet hud. Hos mennesker er symptomene hodepine, feber, uro, øket følsomhet, kramper, tegn på forstyrrelser i sentralnervesystemet, økt spyttsekresjon, hyperaktivitet og aggresjon.