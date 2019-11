Evakuerer seks personer etter brann i bossanlegg i Fitjar

Politiet har bedt seks personer om å evakuere fra et oppdrettsanlegg i nærheten.

Oppdatert for mindre enn 1 time siden

BRANN: Fredag morgen begynte det å brenne i gjenvinningsanlegget ved Svartasmoget i Fitjar på Stord. Politiet

Fredag morgen meldte politiet i Sør-Vest om brann i et gjenvinningsanlegg ved Svartasmoget i Fitjar på Stord.

– Det brenner i et lager med blant annet eternitt. Røyk og nedfall kan være helsefarlig, og publikum bes holde seg vekke fra området, sa operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt fredag morgen.

Vinden endret seg

Klokken 08.28 besluttet politiet å evakuere seks ansatte fra et oppdrettsanlegg ved Storevikholmen, som ligger en kilometer i luftlinje fra bossanlegget. Årsaken til evakueringen, er er at vindforholdene har endret seg.

– I utgangspunktet var det vindstille, men så begynte røyken å trekke nordvest. Lageret med eternitt er nå nedbrent, sier operasjonslederen i politiet til BT ved 09.45-tiden.

Beboere i 8–10 boenheter i Storevika, som ligger 1,2 kilometer unna, er blitt bedt om å lukke vinduer, stenge ventilasjon og liknende. Ifølge politiet har rådmannen sendt SMS for å varsle dem dette gjelder.

Gravemaskin er bestilt til stedet for å grave nede i deponiet.

– Brenner godt

Politiet fikk melding om brannen klokken 06.30.

– Vi er på stedet og driver slukking. Det brenner godt. To ansatte er evakuert for å sikre stedet, sa vaktleder i Rogaland brann og redning, Svein Nesse tidligere i morges.

MASSE RØYK: Politiet ba folk holde seg vekke fra området på grunn av helsefarlig røyk og nedfall. Politiet

Ifølge politiet ligger anlegget i et ganske øde område, og det skal ikke være fare for spredning.

– Det brenner med åpne flammer og røyk som går rett opp. Vi er redde for røyken og asbest-nedfall, og holder derfor litt avstand til brannen, sa operasjonslederen i politiet tidligere i morges.

Brannen slukket

Klokken 07.40 opplyser Knudsen at det er åpne flammer i ene enden av lageret, og ulming i andre enden.

Rett over klokken 08.00 melder politiet at brannen er slukket, men at det fortsatt er arbeid på stedet.

Ansatte er sendt inn i området for å bistå brannvesenet.