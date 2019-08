Hurtigruten lanserer et nytt og annerledes cruisekonsept når selskapet fra 2021 introduserer helårs ekspedisjonscruise langs norskekysten.

Tre av Hurtigrutens skip skal bygges om til å bli hybriddrevne ekspedisjonsskip.

To av dem, MS «Otto Sverdrup» (tidligere MS «Finnmarken») og MS «Eirik Raude» (tidligere MS «Midnatsol») får Bergen som base og snuhavn.

Kunnskapsbasert cruise

– Tradisjonelle cruiseskip har mange tusen passasjerer om bord. Vi kommer til å ha en kapasitet på 500 passasjerer. Vi vil ha med oss eksperter på eksempelvis historie, fauna og dyreliv. Dette blir kunnskapsbasert cruise, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam.

Han lover unike opplevelser der guider og eksperter som kjenner kysten og fjordene tar turistene med til spennende steder.

– Bort med champagne og glamour

– Dette blir en ny form for turisme der butlere, champagne og dress og kjole til middag blir erstattet av laboratorier og turister med oppdagerinstinkt. Alle fordommer om tradisjonell glamourturisme vil være borte fra disse seilingene, supplerer pressekontakt Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Det tredje skipet som får hybrid fremdrift, MS «Maud» (tidligere MS «Trollfjord»), skal gå fra Hamburg sommerstid og fra Dover på vinteren. Begge rutene skal innom Bergen på sine cruise langs norskekysten.

Opprettholder Bergen-Kirkenes

Hurtigruten vil opprettholde den tradisjonelle ruten mellom Bergen og Kirkenes med syv skip og stopp i 34 havner.

– Satsingen på ekspedisjonsskip kommer i tillegg til rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes, og betyr at reiselivet i Bergen får en unik mulighet med jevnt antall turister gjennom hele året, sier Skjeldam.

Fakta: Ekspedisjonscruise MS «Otto Sverdrup» og MS «Eirik Raude» vil få følgende stopp på ekspedisjonscruiset Bergen-Nordkapp-Bergen (oktober-februar): Bergen, Ålesund, Brønnøysund, Reine, Svolvær, Tromsø, Honningsvåg, Alta, Narvik, Sandnessjøen, Kristiansund, Molde, Fjærland, Bergen.

MS «Maud», som også skal innom Bergen, vil seile fra Dover, langs hele norskekysten til Honningsvåg og Nordkapp og tilbake. Et annet ekspedisjonscruise med dette skipet går fra Hamburg, langs norskekysten og tilbake.

Skipene som skal settes inn i ekspedisjonsfart skal oppgraderes for nærmere én milliard kroner. De vil blant annet få installert batteripakker og landstrømtilkobling.

– Den hybride løsningen vil være ulik fra skip til skip. Vår strategi er nullutslipp, men den teknologien finnes ikke ennå. Det betyr at vi kommer til å ha kombinasjoner av batteripakker sammen med lett diesel, LNGT og biogass, sier Skjeldam.

Større batteripakker skal installeres i skipene etter hvert som teknologien utvikler seg.

Verdiskapning lokalt

– Vi kommer til å anløpe klassiske Hurtigruten-stopp, pluss at vi tar i bruk en del nye havner. Det blir ingen anløp om natten. Der havnene er for små til å legge til kai, vil vi bruke gummibåter for å frakte passasjerer i land, sier konsernsjefen.

Hurtigruten jobber tett sammen med lokalsamfunnene der skipene skal legge til for å utvikle gode opplevelsestilbud.

– Vår filosofi er å legge igjen verdiskapning lokalt. Vi kommer til å kjøpe inn mange lokale tjenester, noe som vil bety flere lokale arbeidsplasser, sier Skjeldam.

Ved siden av de nye cruisene langs norskekysten, har Hurtigruten spesialbygde skip som tar med gjester til destinasjoner verden rundt – fra Svalbard i nord til Antarktis i sør.

I 2019 er Hurtigrutens skip innom over 200 reisemål i 30 land.