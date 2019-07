I over fem timer klamret Leif Olsen og kollegaen seg fast til hjulet fra småflyet, i 14 graders vann og tre meter høye bølger. To og en halv uke seinere sitter han bak spakene igjen.

– Det er en god følelse. For det første er det godt å få satt seg i flyet, og så er det viktig å få verifisert at den tilliten jeg har til flyet fortsatt er der. Jeg mener fortsatt at det er trygt å fly, sier Leif Olsen, medlem av Kjevik flyklubb og leder av flytjenesten.

Med en stødig hånd på rattet, letter han fra Kjevik og setter kursen mot Høvåg. Det er torsdag ettermiddag, 11. juli, og perfekt flyvær. Han er rolig og glad. Ved siden av ham sitter instruktør og leder av flyklubben Dmytro Yakovenko. Han er med som «safety pilot», ettersom det er Olsens første tur etter ulykken. Fædrelandsvennen fikk også være med.

– Hvordan kjennes det? spør Yakovenko flere ganger i løpet av turen.

– Bra. Veldig bra. Jeg føler meg rolig, svarer Olsen.

– Det er det viktigste.

På oppdrag for politiet

Det er nærmere tre uker siden flystyrten i Skagerrak utenfor Mandal.

Lørdag 22. juni ble Leif Olsen, sammen med Svein Erik Rud og Nils Henrik Aarø Hals, sendt ut på oppdrag for Agder politidistrikt. De skulle delta i et søk etter en person som hadde falt over bord fra Fjordlines danskeferge «Stavangerfjord» som var på vei til Bergen.

Småflyet de tre satt i var av typen Piper PA28-161 Warrior II.

– Det er identisk med flyet vi skal bruke i dag. Egentlig var det dette flyet vi skulle ha brukt forrige gang, men det var på 100-timers service. Vi er beinharde på sånt. Man tar ikke ut et fly som skal på service. Derfor kom det et fly fra Sola, forteller Olsen, som er fra Arendal.

Både Rud og Hals tilhører Sola flyklubb.

Motoren mistet effekt

Flyet tok av fra Kjevik lørdag klokken 12.17. Olsen bekrefter at de hadde kontakt med Kystvaktskipet K/V Nornen underveis i søket.

– Vi må alltid melde fra om alle observasjonene vi gjør på havet under slike søk, forteller han.

Ifølge VG var flybesetningen i kontakt med kystvaktskipet klokken 12.47. Minutter seinere styrtet flyet i sjøen.

«Etter en kort søkeperiode mistet motoren effekt. Selv om fartøysjefen klarte å starte motoren igjen, kunne det ikke forhindre at flyet traff sjøen cirka klokken 12.55.», skriver Statens havarikommisjon for transport på sine nettsider.

– Måtte akseptere situasjonen

Havarikommisjonen, som gransker ulykken, har foreløpig ikke ønsket å si noe om årsaken til at flyet styrtet.

– Vi har noen hypoteser, men ønsker ikke å gå ut med disse. Ingenting tyder imidlertid på at det har med manglende vedlikehold å gjøre, sa avdelingsdirektør Kåre Halvorsen til Fædrelandsvennen noen dager etter hendelsen.

– Jeg trodde aldri at jeg skulle dø. Jeg trodde at jeg skulle holde meg i live til vi fikk hjelp, for den ville komme før eller siden. – Leif Olsen

Ifølge havarikommisjonen sank flyet umiddelbart da det traff vannet. De tre om bord kom seg imidlertid raskt ut og fikk blåst opp redningsvestene sine.

Leif Olsen ønsker ikke å gå inn i detaljene rundt hendelsesforløpet eller hva som skjedde før flyet styrtet.

– Saken er fortsatt under etterforskning, og det er for tidlig å gå inn i detaljene rundt dette. Men jeg er fornøyd med det vi klarte å gjøre da ulykken inntraff, sier han og utdyper:

– Den viktigste biten var å akseptere den situasjonen vi hadde havnet i. Vi er her. Flyet er vekk. Vi ligger i sjøen. Vi vet ikke om noen vet at vi er her. Deretter gjaldt det å tenke at dette kommer til å gå bra, forteller Olsen.

14 grader i vannet – tre meter høye bølger

Han var svært klar over at de var i en farlig situasjon.

Søket etter det savnede småflyet startet klokken 16.09 lørdag. Hovedredningssentralen hadde mottatt en bekymringsmelding fra lufttrafikktjenesten. Før redningsaksjonen ble iverksatt, skal det ha vært en dialog mellom politiet, lufttrafikktjenesten og HRS.

Først ved 18.30-tiden ble de tre lokalisert og funnet av lasteskipet MV Falkbris. I over fem timer hadde de klamret seg fast til vrakdeler av flyet, rundt 11 nautiske mil fra land.

– Det er fakta at vi lå fem timer og tre kvarter i 14 graders vann i tre meter høye bølger. Det var skvalpesjø og vi fikk mye vann over hodet, forteller Olsen.

– Jeg trodde aldri at jeg skulle dø. Jeg trodde at jeg skulle holde meg i live til vi fikk hjelp, for den ville komme før eller siden. Den tanken holdt jeg veldig fast ved, men jeg var fryktelig klar over at vi var en veldig farlig situasjon. I så kaldt vann er man bevisst i inntil to timer. Jeg kikket på klokken da vi kom oss ut av flyet, og da det hadde gått både to, tre og fire timer, skjønte jeg jo at dette var farlig.

– Negative tanker ble kastet over bord

Ifølge Olsen var det nærmest en tilfeldighet at de tre ble lokalisert. Han forteller at MV Falkbris var på vei ut av søkeområdet da de observerte flygerne.

– Det var en ubeskrivelig følelse da vi skjønte at vi var oppdaget. Vi hadde redningsvester og en tynn «flight-suit» på oss. Jeg måtte hele tiden bevege meg på grunn krampene, men ikke for mye på grunn av utmattelsen. Det var mye fokus på pusten. Begynner man å hyperventilere, bruker man for mye energi, sier han og fortsetter:

– Negative tanker ble fort kastet over bord. Det var ikke plass til det der ute. Hjulet vi holdt oss fast til fant vi ganske raskt. Det holdt vi fast til helt til vi ble funnet.

Olsen forteller at det var han og Hals som holdt seg fast i hjulet.

– Det er godt gjort å overleve i nesten seks timer i det kalde vannet, har Kåre Halvorsen, i Havarikommisjonen uttalt til Fædrelandsvennen tidligere.

Pilot omkom

Piloten Svein Erik Rud (54) ble fløyet til Ullevaal sykehus med livstruende skader, hvor han noen dager seinere døde. Politiet har opplyst at dødsårsaken var nedkjøling.

Olsen og Nils Henrik Aarø Hals ble sendt til sykehuset i Kristiansand og ble beskrevet som lettere skadet.

– Jeg lå her i to døgn før jeg ble sendt hjem. Det er ganske utrolig. Ingen kutt eller brudd etter sammenstøtet med vannet. Heller ingen fysiske eller psykiske skader etter nesten seks timer i 14 grader vann, sier Olsen.

To og en halv uke etter ulykken sier han at kroppen kjennes bra.

– Kroppen var litt utkjørt og hodet ganske tomt etter utskrivelsen, men ting har gått i riktig retning. Jeg har alltid tenkt veldig positivt, og det har jeg gjort med dette også. Jeg sa det samme kvelden vi lå på sykehuset at jeg skal ut å fly igjen, forteller Olsen.

Til daglig jobber Olsen i lufttrafikktjenesten på Gullknapp. Han forteller at det var viktig å få en uke på jobb etter sykmeldingen, ettersom han snart skal ut i ferie.

– Flygleden er fortsatt til stede. Jeg har sittet noen dager i tårnet på Gullknapp og sett flyet vårt. Da har jeg tenkt at jeg gjerne skulle ha byttet plass med dem som sitter der. Man er selv ansvarlig for å ta tilbake hverdagen, ingen andre kan gjøre det for deg.

– God oppfølging

Han ser frem til å nyte sommeren med familie og venner.

– Det er den tiden som betyr noe. Man får et annet syn på livet etter en slik hendelse. Det er små ting i hverdagen som irriterer deg litt, men i en sånn situasjon som jeg var i ville du gjort hva som helst for å oppleve de tingene en gang til.

Olsen forteller at de har fått god oppfølging fra Agder politidistrikt, som var oppdragsgiver under søket.

– For meg er det viktig å berømme politiet i det de har gjort i ettertid. Det begynte med daglige oppfølginger, både på telefon og i møter. De har virkelig tatt ansvar for at vi var på oppdrag for dem, sier Olsen.

Det er Sør-Øst politidistrikt som skal etterforske flyulykken videre. Agder politidistrikt og politimester Kirsten Lindeberg ba kort tid etter ulykken statsadvokaten om å oppnevne en settepolitimester, ettersom de var oppdragsgiver da ulykken inntraff.

– Politiet har opprettet en undersøkelsessak. Etterforskningen dreier seg hovedsakelig om å få en oversikt over hendelsesforløpet. Vi har gjort flere avhør og jobber med å innhente opplysninger fra andre som var involvert i søket, sa politiadvokat Nina Aaskjær til Fædrelandsvennen tidligere i juli.

Flere oppdrag

Hittil i år har Kjevik flyklubb hatt rundt fire liknende oppdrag.

– Det er nok mer enn snittet. Det er stort sett øvelser vi er på, og årlig øver vi sammen flytjenesten i Sørvest. Det hender at politiet ringer og ber oss om å delta i et søk, men at vi må si nei på grunn av været. Sikkerheten kommer først. Det må alltid være bra flyvær, og det var det under denne hendelsen, sier Olsen.

Etter sin første flytur torsdag ettermiddag, kan Olsen fornøyd konstatere at alt fungerer som det skal. Heller ikke flyinstruktør Yakovenko har noe å utsette på Olsens ferdigheter.

– Nå skal vi ha et møte med resten av korpset for å snakke om hendelsen. Det er en del momenter å tenke på, samt veien videre. Folk gjør jo dette frivillig. Jeg håper og tror at alle blir med videre. Det gjør i hvert fall jeg, sier Olsen.

– Helt utrolig

Per Kristian Hyldmo, overlege og leder av Traumeenheten ved Sørlandet sykehus Kristiansand, mener det er utrolig at de to flygerne var ved bevissthet etter så mange timer i vannet.

– Det er helt utrolig at de klarte seg så lenge under disse forholdene. Nesten seks timer er veldig lenge, og de ble nok funnet i grevens tid, sier Hyldmo.

– Nå kjenner ikke jeg denne saken i detalj, men på generelt grunnlag kan jeg si at dess tynnere kledd man er, dess mer strøm det er og dess kaldere det er i vannet, dess raskere går nedkjølingen til livsfarlige lave temperaturer, sier han og fortsetter:

– Det handler mye om å holde seg i bevegelse, slik at man lager varme ved hjelp av muskelaktivitet. Til slutt er det kroppstemperaturen og om man drukner, ved å bli kvalt av vann, som er de avgjørende faktorene for hvor bra det går, sier Hyldmo.