LANGEVÅG: Bildet fra cirka 1936 viser Langevåg der den innerste delen kalles «Kåso». Der ble det danset flittig i fisketiden i 1926, selv om politivedtektene forbød dette. I Kåso er det et veikryss der veien til høyre går mot Bremnes, veien til venstre mot Espevær og midt i bildet er veien mot fergekaien på Hovland (Langevåg-Buavåg). Huset helt til høyre i bildet er bedehuset Fridtun fra 1845. Fra 1861 ble huset også brukt til skole, «Hillestveit skule». Bygningen ble for liten og ble senere derfor erstattet av de to skolehusene midt i bildet, det minste i 1896 og det største i 1923. Begge disse bygningene er nå borte og erstattet av Langevåg Bygdatun. Båten som ligger for anker i vågen het «Peto». Huset midt i bildet er N. Olsons landhandel – «Olsahuset». Handelen er nedlagt, men huset står og er i dag innredet til pub. Bak dette står et bedehus bygget i 1911 som senere er flyttet til gården Vold. FOTO: I. Ingebrigtsen, Utlån: Billedsamlingen, UiB.