Hjullasteren skal ha drevet med kantslått, da en buss med cirka 20 kinesiske turister om bord kolliderte med den.

Ulykken skjedde på riksvei 15 ved Oppstrynvatnet mandag ettermiddag, melder Vest politidistrikt på Twitter.

– Bussen har hatt et sammenstøt med en hjullaster. Bussen har deretter kjørt av veien. Det skal være ca. 20 passasjerer på bussen, skriver Vest politidistrikt.

Hjullasteren skal ha drevet med kantslått da ulykken skjedde, cirka 200 meter øst for Strynsvatn Camping.

Ulykken ble meldt klokken 15.52. Ambulanse var raskt på stedet.

Ifølge politiet var passasjerene i bussen kinesiske turister. De ble fraktet til legevakten i Stryn med buss.

Føreren av hjullasteren ble fraktet vekk med luftambulanse. Han skal ha vært ved bevissthet.

– Politiet vil sikre spor og avhøre vitner på stedet, sier operasjonsleder Per Algrøy til BT.

Thomas Thaule, Fjordingen

Sendes til tre forskjellige sykehus

Ifølge kommunikasjonsdirektør Terje Ulvedal i Helse Førde er totalt elleve personer innlagt eller i ferd med å bli sendt til sykehus klokken 18.30 mandag kveld.

– Ingen av dem er kritisk skadet, sier han til BT.

Klokken 20 melder Ulvedal at tolv er sendt til sykehus, og at det ikke er grunn til å tro at det blir flere.

De tolv sendes til sykehusene i Førde, Nordfjord og Volda.

Klokken 18.15 mandag sier ordfører Sven Flo (H) i Stryn til BT at han nettopp har vært på legekontoret i kommunen, hvor passasjerene først ble fraktet etter ulykken.

Der ble helsetilstanden til passasjerene vurdert, for å finne ut hvem som skulle behandles der og hvem som skulle sendes videre.

Så snart de som ikke sendes til sykehus har fått tilsyn av lege, vil de fraktes videre til et hotell i nabokommunen Hornindal, som var destinasjonen for reisefølget da ulykken skjedde, forteller han.

Klokken 19 sier Flo at det er åtte personer som skal fraktes til hotellet.

– Jeg står ved bussen som skal frakte dem nå. De er preget av hendelsen, men rolige, sier Flo.

Når de kommer til hotellet vil Hornindal kommune sende helsepersonell for å følge dem opp når de kommer frem dit, sier Flo.

Veien stengt

Det kinesiske reisefølget skal ha reist med et innleid busselskap. Sjåføren skal ifølge Flo være blant dem som sendes videre med buss til hotellet.

Også reiselederen skal være blant dem.

– Vi har god dialog med reiseleder, som snakker relativt godt engelsk, men vi har også fått tak i en tolk som kan oversette, sier Flo.

Ifølge Flo satte Stryn kommune ned kriseteam på seks personer så snart de ble varslet om ulykken.

Operasjonsleder Algrøy i Vest politidistrikt sier at politiet dirigerte trafikken på stedet etter ulykken. Hjullasteren ble fjernet av bergingsbil klokken 18.40.