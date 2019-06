Tidlig tirsdag morgen er krimteknikere i full gang med arbeidet på Øvsttun gravplass.

Bøtter med jord bæres fra teltet der det graves med murskjeer, over til et annet telt hvor jorden undersøkes grundig.

Mandag morgen startet politiet nye undersøkelser for å finne Trine Frantzen, etter at de har fått nye opplysninger fra vitner.

Avsperret

Politiet har sperret av et stort område på Øvsttun gravplass, og har rigget opp to telt. Et over graven de undersøker, og et nærmere elven der de siler jorden og vasker silene etterpå.

Etter at krimteknikere avsluttet arbeidet sent i går kveld, var det vakthold ved de to teltene gjennom hele natten.

– Hvorvidt vi har funnet noe av interesse, kan jeg ikke gå inn på. Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte. Det må vi komme tilbake til, sa Tore Salvesen mandag.

Etterforskningsleder Kenneth Berg er på plass tirsdag morgen. Han var på gravplassen til rundt 23 mandag kveld, før en patrulje overtok vaktholdet.

– Arbeidet har gått veldig fint så langt, og vi fortsetter arbeidet i dag, sier Berg.

– Dette kommer til å ta tid. Vi er veldig nøye, sier han.

– Grav å gå til

Mandag kveld var Trine Frantzens sønn Jørgen til stede ved gravplassen for å følge søkene.

– Denne gangen hadde jeg ikke tenkt å dra opp hit, men jeg klarte ikke å la være. Det er tøffe dager mens letingen pågår, sier Frantzen.

Han hadde store forhåpninger om at politiet skulle finne moren da de søkte i flere graver i mai.

– Det var et hardt slag da de ikke fant henne. Derfor forsøker jeg å holde forventningene litt nede, sier sønnen.

Hvis politiet finner moren, vil det gi familien en avslutning, mener han.

– Det viktigste er å få en grav å gå til.