– Et symbolmerke for Bergen

Det nye jubileumsfrimerket for Bergen ble avduket onsdag. Ordføreren er begeistret.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

JUBILEUMSMERKET: Ordfører Marte Mjøs Persen og frimerkedirektør Halvor Fasting med frimerket til Bergens 950-årsjubileum mellom seg. Avdukingen skjedde i de rette historiske omgivelser i Håkonshallen onsdag formiddag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Her har de fått med mange av signalbyggene i byen, sjøen og regnet. Jeg liker også grønnfargen på fjellene. Den minner om det gamle navnet på byen vår Bjørgvin, som betyr den grønne engen mellom fjellene. Det er blitt et symbolmerke for Bergen, sa ordfører Marte Mjøs Persen, da hun avduket frimerket.

Det skjedde i de rette historiske omgivelser i kjelleren til Håkonshallen onsdag formiddag. Det som var sentrum i Norge for 950 år siden.

Frimerket er i handelen fra fredag 21. februar. – Det passer bra, for da har jo kong Harald bursdag, kom det kjapt fra ordføreren.

SIGNALBYGGENE: Mange av Bergens signalbygg har fått plass på frimerket, som er i salg fra fredag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Byjubileumsfrimerker

På frimerket kjenner en mellom annet igjen Håkonshallen, Rosenkranztårnet og Bryggen. Bak Mariakirken, Fantoft stavkirke og Kode 1 (Permanenten).

Det er i en serie på to byjubileumsmerker; Bergen 950 år og Moss 300 år.

Begge merkene er merket innland 50 gram. Verdien er 24 kroner, og de er beregnet på vanlige brev fra 20 til 50 gram som sendes innenlands. Designeren er Enzo Finger. Frimerkene kommer i et opplag på 1,6 millioner.

– Vi vet at bergensere er opptatt av frimerker med motiver fra byen, og jeg er derfor glad for at vi kan gi ut et flott frimerke med kjente bygninger fra byen, sa frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten under lanseringen.

Fløibanen og sykkel-VM

Sist det kom ut frimerker med motiv fra Bergen var i 2017 i forbindelse med Fløibanens jubileum, med Blåmannen og Rødhette på merkene. Og i forbindelse med sykkel-VM i Bergen samme år.

– Det er eksklusivt å komme på frimerke. I Norge utgir vi rundt 25 nye frimerker i året. De gjenspeiler historie, merkedager og jubileum, og er som et lands visittkort, sa Halvor Fasting, under lanseringen.

Byjubileumsmerkene er nummer 2022 i rekken av alle norske frimerker.

REGN OVER BERGEN: Den norsk-sveitsiske designeren Enzo Finger har fått med seg bergensværet på frimerket. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Fortsatt populært

Fasting sier at selv om brevvolumet går ned, er det fortsatt populært med frimerker. Årlig brukes det rundt 30 millioner frimerker i Norge.

Posten har rundt 20.000 som abonnerer på førstedagsstempel av nye frimerker.

– I Norge lager vi frimerker av høy kunstnerisk kvalitet. En anerkjennelse for det fikk vi i 2018, da frimerket vårt med snøugle på, ble kåret til verdens vakreste frimerke det året, sier frimerkedirektøren.

Publisert Publisert: 19. februar 2020 14:05 Oppdatert: 19. februar 2020 14:54