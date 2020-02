Politiet vil ta grep for å stanse «vill festing» blant bergensrussen på Geilo

Politiet på Geilo ønsker hjelp fra politiet i Bergen. Det kan ikke bergenspolitiet si ja til uten videre.

TRADISJON: I år var det rundt 300 bergensruss fra 16 forskjellige busser som reiste til Geilo i helgen. Her fra togturen på vei til fjells. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Torsdag 30. januar dro rundt 300 bergensruss med toget til fjells.

I løpet av helgen fikk politiet på Geilo flere titalls meldinger om åpenlys narkotikamisbruk, urinering på offentlig sted, fyrverkeri, stjeling, slåssing og bråk.

– Folk har aldri opplevd maken. Da er det noe som er galt her, sier politioverbetjent Jan Koldal på Geilo.

Han har fått nok. Sammen med kommunen og næringslivet vil han ta grep for å unngå «fritt vilt» i Geilo sentrum flere ganger.

– Slik kan vi ikke ha det. Det ønsker verken politiet eller andre på Geilo. Derfor må vi ta grep til neste år, sier Koldal.

Blant annet ønsker han bistand fra bergenspolitiet for å få sendt russ som ikke oppfører seg tilbake til Bergen.

Vil bortvise flere russ

– De fleste ungdommene er kjempegreie og kjekke. Men det var en del som ga litt «f», sier Koldal.

Han synes det er vanskelig å anslå et nøyaktig antall, men anslår rundt 20–25 russ. Det er noen flere enn det har vært tidligere år, mener han.

TAR GREP: Politioverbetjent Jan Koldal på Geilo ønsker å unngå at russen blir like vill til neste år. Foto: Bergens Tidende (arkiv)

For første gang i år ble én bergensruss bortvist fra Geilo og sendt hjem med nattoget fra til Bergen.

– Hadde vi hatt et større apparat ville vi sendt flere tilbake til Bergen, sier politioverbetjenten.

Koldal hadde satt pris på om bergenspolitiet stilte med ressurser for å få dette til.

– Det er kanskje en løsning at bergenspolitiet sitter på nattoget og kan ledsage de tilbake. Da hadde vi luket bort alle som ikke oppførte seg. Men da må vi ha hjelp, sier han.

I tillegg kommer Koldal med fem andre konkrete forslag:

Mer politi på Geilo Strengere vakthold Egne russearrangement i samarbeid med russen, for å ha alle på en plass Tydelige meldinger til hoteller og hytteutleiere om at politiet ikke kan være «vaktmester» og passe på at ting ikke blir ødelagt Et tettere samarbeid mellom Hol kommune, næringslivet på Geilo og politiet

Ifølge Koldal skal han ta initiativ til et møte mellom alle parter i punkt fem i god tid før russens geilohelg i 2021.

PÅ TOGET: For tredje gang i år var bergenspolitiet med russen på toget til Geilo for å passe på. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

– Det må diskuteres

Brynhild Lyssand Eide er leder for kriminalitetsforebyggende avsnitt i Vest politidistrikt. I forkant og under russetiden er det hennes avdeling som har kontakt med russeungdommene i Bergen.

Bergenspolitiet bidro med seks politibetjenter på togene til Geilo torsdag formiddag og ettermiddag, til tross for at det ligger utenfor Vest politidistrikt.

– Vi kunne ikke gjort så mye annerledes. Hadde ikke politiet vært på toget, hadde det blitt full fest der også, sier Eide.

USIKKERT: Brynhild Lyssand Eide, leder for kriminalitetsforebyggende avsnitt i Vest politidistrikt, er usikker på om Vest politidistrikt vil si ja til å bistå geilopolitiet. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

– Hva tenker du om forslaget til Koldal om at bergenspolitiet skal bistå på Geilo ved å ta med seg russ som ikke oppfører hjem til Bergen med toget?

– Det er noe som må tas videre med ledelsen og diskuteres, sier hun.

Eide sier videre at det ikke bare er å si ja til å hjelpe fordi de ligger i Sør-Øst politidistrikt, altså utenfor bergenspolitiet sitt område. Likevel synes hun det er leit at bergensrussen forårsaker problemer på Geilo som gjør at slike tiltak blir foreslått.

– Det er skuffende at de ikke klarer å ha en normal folkeskikk. Det er ikke noe kjekt at bergensrussen får et slikt rykte, sier hun.

– Det mest spesielle oppdraget jeg har hatt

Fredag den 31. januar i 15-tiden fikk politiet de første meldingene om bergensruss som ikke oppførte seg. Én av meldingene kom fra Spar Geilo.

VEKTER: Jan-Erik Lie i Hallingdal alarmservice ønsker å understreke at mange russe-ungdommer oppførte seg. – Det er synd at et mindretall skal gi russen et dårlig rykte, sier han. Foto: Privat

Vekter Jan-Erik Lie i Hallingdal alarmservice ankom butikken før politiet. Der skal det ha vært kaotiske tilstander, skriver avisen Hallingdølen.

– Da jeg kom, så jeg opp til 25 i butikklokalet. De drakk alkohol, skrek og hadde matkrig. Noen stjal mat og øl, andre dro til parkeringsplassen og avfyrte fyrverkeri. Det var rimelig vilt, sier han til Bergens Tidende.

Ungdommene som avfyrte rakettene, avfyrte dem fra egne hender, ifølge vekteren. Én av rakettene traff bilveien. Området var fylt med turister og andre mennesker på handletur.

– Det er ganske utrolig at ingen ble skadet. Det er det mest spesielle oppdraget jeg har hatt, sier han.

BLIR MED NESTE ÅR: Ifølge lederne for kriminalforebyggende avsnitt, Brynhild Lyssand Eide, er det helt sikkert at politiet blir med på toget til Geilo også neste år. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Russebuss-problem

Ifølge Eide er det for det meste russ tilhørende russebusser som reiser til Geilo. I år var det rundt 300 stykker fra 16 forskjellige busser som reiste fra Bergen.

– Jeg skulle ønske at alt dette med russebuss gikk tilbake, og at det ikke var så viktig for dem. Vi er ikke så begeistret for det lenger, sier Eide.

Hun legger til at uten alkohol og rus oppfører russen seg fint.

