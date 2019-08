FOLKELIG MOTSTAND: Kristin Fjellstad Langeland og Cassandra Edvardsen er mot bybane over Bryggen. – Det kommer til å ødelegge utrolig mye, sier Edvardsen. FOTO: Alice Bratshaug

Motstanden mot Bryggen-traseen øker

Et stadig større flertall av politikere og befolkningen er imot at Bybanen skal gå over Bryggen.