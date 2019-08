– Vi vil være helt sikre, sier Anton Bøe, avdelingsleder for vann og avløp i Askøy kommune.

Det er snart en uke siden kokevarselet ble sendt ut til 5450 askøyværinger i Kleppe-området.

De siste to vannprøvene fra høydebasseng 125 har vært gode, men kommunen vil ikke gi klarsignal enda, på tross av at alle vannprøvene denne uken har vært rene.

– Vi vil ta flere prøver og ta en ny vurdering på mandag, sier Anton Bøe, avdelingsleder i vann og avløp og seniorrådgiver ved Folkehelsinstituttet.

– Vi er på tå hev fordi vi enda ikke har noen klar årsakssammenhengen, sa Otto Nilsen i VA-avdelingen til BT torsdag formiddag.

Flere prøver

E. coli-bakterien ble først oppdaget torsdag 1. august, da kommunen fikk svar på vannprøver som ble tatt tidligere i uken.

Mandagen etter viste prøvene at det ikke lenger var E. coli i vannet, men kokevarselet ble likevel opprettholdt. Kommunen ønsket å ta enda flere prøver før de stadfestet at vannet var trygt å drikke. Disse prøvene er nå klar, og bekrefter at vannet fortsatt er E. coli-fritt.

En oppdatert oversikt over kommunens vannprøver kan du finne her.

Ukjent årsak

Kommunen vil nå jobbe med å finne ut hva som er årsaken til at bassenget ble infisert.

Ifølge Bøe er en av hovedteoriene at kraftige regnskyll forrige uke gjorde at bakterien har lekket inn i bassenget.

– Det er en av hovedteoriene vi jobber etter, men dette er noe vi må fortsette å undersøke, sier Nilsen, som også er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Det er imidlertid ikke enkelt å undersøke bassenget.

– Det er vanskelig å ta det ut av drift, fordi det skaper forstyrrelser i hele vannforsyning. Samtidig må vi stenge det og ta oss inn i bassenget for å få en god indikasjon på tilstanden, sier Nilsen.

Eirik Brekke (Arkiv)

– Utfordrende å kontrollere

På spørsmål om hvorvidt dette kan skje igjen i andre vannbasseng på Askøy, svarer Nilsen at fjellbasseng generelt er utfordrende, fordi det alltid vil være et potensial for innlekking.

Kommunen har fire fjellbasseng totalt, men pr. nå er bare to i drift. Bassenget som var kilden til smitteutbruddet tidligere i sommer ble nylig avviklet.

Snart vil det bare være ett, fordi 125-bassenget skal kobles av i løpet av høsten. Erstatningsbassenget står allerede klart.

– Vi håper å komme i gang med å koble det nye bassenget inn i vannforsyning, så vi kan få faset ut dette, sier Nilsen.

Ingen campylobakter

Kokevarselet ble sendt ut bare 15 dager etter at et 42-dagers kokevarsel ble avsluttet. Da ble det funnet campylobakter i høydebasseng 164, som gjorde at over 2000 ble syke. Bakterien var også en av årsakene til at en 72 år gammel kvinne og en ettåring mistet livet.

Onsdag ettermiddag opplyste Askøy kommune på sine egne nettsider at vannet i 125-bassenget ikke inneholder campylobakter.