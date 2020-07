Melder gult farevarsel for vind

Lavtrykket som forårsaker vinden kan også gi vestlendingene en hvit juli.

Vinden gjør at bølgene slår kraftig mot Sandviksbodene. Foto: Tuva Åserud

Et kraftig lavtrykk har lagt seg over Vestlandet og gir en vindfull start på uken.

– Hadde dette lavtrykket kommet på høsten, hadde det vært standard, men det er litt uvanlig å se det i juli, sier meteorolog Lars Andreas Selberg.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for vind over Vestlandet.

Det kraftigste vindkastet som er målt så langt i dag ble målt på Kråkenes klokken fire i natt, og var oppe i 29,1 m/s. På Stord ble et vindkast på 26,9 m/s målt klokken ni i morges.

Meteorologen forteller at vinden vil holde seg kraftig de neste timene, men at det vil roe seg utover ettermiddagen og kvelden.

– Da vil vinden gå over i det vi kaller en frisk bris, sier Selberg.

Hold deg hjemme

Owe Frøland i Hovedredningssentralen (HRS) har ett tips til dem som har tenkt seg ut på sjøen i dag.

– Hold deg hjemme. Det skal mye til at man har så dårlig tid at man ikke kan vente til været blir bedre, sier han.

Frøland legger vekt på at det skal lite til å havne i en livsfarlig situasjon i dagens vær.

– Når det er mye bevegelse i båten, får man fort motorstopp fordi drivstoffiltrene går tett. Da får man motorstans, og skjer dette for nærme land, kan man fort grunnstøte.

Hvis du absolutt må ut på sjøen i dag, legger Frøland vekt på at man må ta forholdsregler.

Å gi beskjed om hvor man skal og når man skal være der, er viktig. Da kan andre ta kontakt hvis du har havnet i en uønsket situasjon.

– Husk også å ha god kontroll på utstyr. Dregganker er viktig i tilfelle du får motorstopp, så slipper du å smelle inn i et skjær eller grunnstøte, forteller Frøland.

Owe Frøland i Hovedredningssentralen anbefaler alle som har tenkt seg på sjøen i dag om å holde seg hjemme. Foto: Tuva Åserud

Det er ikke bare fritidsbåter som kan få problemer i uværet.

Den kraftige vinden gjør det vanskelig for fergene å kjøre ut fra og legge til kai. Flere fergesamband er midlertidig innstilt på grunn av uværet.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende. Vi gjør ikke kompromiss på sikkerheten, og kjører derfor ikke ut hvis der er en risiko, sier Geir Vangen, regionsleder i Fjord1.

Fergeavgangene vil starte opp igjen så snart vinden roer seg og ikke lenger utgjør en sikkerhetsrisiko.

– Sjekk fortøyningen

Man må ikke ut av havnen for at båten kan ta skadet av uværet.

Er båten dårlig fortøyd, kan man få seg en uhyggelig overraskelse.

– Sjekk at båten ligger trygt og at fendrene er på plass. Det kan fort bli skader på båten hvis den ligger og dunker inn mot kaien.

Tar du turen for å sjekke egen båt, ta en titt på nabobåten også, ber han.

– Tenk på andre, det er viktig å passe på hverandre i slike situasjoner.

Hvit juli

Lavtrykket har med seg mer enn bare vind, og når vinden roer seg, titter nedbøren frem.

– Nedbøren drar også ned temperaturene, og vi vil nok se en makstemperatur på rundt 15 grader, sier meteorologen.

Kombinasjonen av nedbøren og de lave temperaturene gir også vestlendingene mulighet til å oppleve en hvit juli.

– Kombinasjonen av lave temperaturer og nedbør gjør at det kan komme snø i høyder på over 800 meter, sier Selberg.

Han ber derfor turgåere være obs hvis de har tenkt seg opp i fjellet.

Prognosen for uken ser dårlig ut, men meteorologen forteller at det er en sjans for at sommeren vender tilbake til Vestlandet.

– Det har vært en antydning til at det vil klarne opp etterhvert, men prognosene hopper litt frem og tilbake, så det er vanskelig å si, forteller meteorologen.