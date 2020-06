Politiaksjon på Askøy etter funn av eksplosiver

Bombegruppen har blitt flydd inn i helikopter fra Oslo etter at det ble oppdaget sprengstoff på Askøy.

Politiet har en pågående politiaksjon på Askøy etter at det har blitt funnet eksplosiver natt til torsdag. Det var Askøyværingen som først omtalte saken.

– Ved 03-tiden natt til torsdag fikk vi tips om at det var sprengstoff på privat adresse på Askøy. Politiet rykket ut og pågrep to menn. De er siktet for uforsiktig oppbevaring av sprengstoff, sier politiadvokat Thomas Arntsen til BT.

De to mennene er i 40- og 50-årene, ifølge Arntsen. Han beskriver dem som kjente av politiet.

Politiet har undersøkt to leiligheter i et bygg på Juvik og en leilighet på Haugland. De har drevet finsøk med hunder for å unngå at det ligger sprengstoff igjen.

Dette søket har blitt gjort med bistand fra bombegruppen, ifølge politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved Askøy og Sotra lensmannskontor.

Skal ikke være fare

Arntsen forteller at bombegruppen ble fløyet med politihelikopter fra Oslo til Askøy.

– De er i gang med sitt arbeid. Folk er evakuert, slik at det skal ikke være fare, sier Arntsen.

Han opplyser at politiet undersøker to adresser. Ifølge Arntsen er det snakk om industrielt sprengstoff.

– Vi arbeider med å kartlegge hvor det har kommet fra, sier politiadvokaten.

Et par kilo

Fredag ved 14-tiden var mennene avhørt. Ifølge Arntsen har de erkjent å ha hatt befatning med sprengstoffet. Han er usikker på hvor mye sprengstoff det er snakk om, men antyder mengden til et par kilo.

– De erkjenner straffskyld og vil etter alt å dømme bli løslatt i løpet av dagen, uttaler Thomas Arntsen.

Han kan ikke uttale seg om eventuelt skadepotensial.

Arntsen ønsker ikke opplyse hva som var bakgrunnen for at politiet ble tipset om sprengstoffet natt til fredag.