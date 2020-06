Vipa og Vangsgutane

Sola skin i bronsen til ei vipa i Lindås kyrkjepark. Stolte strilar og vaksne Vangsgutar er samla for å heidra ho.

Heidra vipa i Lindås kyrkjepark på jonsokdagen. Frå venstre primus motor i Vangsgutane Karstein Stene, kunstnaren Vidar Bratlund-Mæland og fylkesordførar Jon Askeland. Foto: Eilif Stene

Det er jonsokdagen. Kring femti menneske har samla seg for å vera med på avdukinga av ei byste av ei vipa i Lindås kyrkjepark.

Fylkesordførar Jon Askeland er komen til sine eigne. Rett nok er han radværing, men slikt ser lindåsingen stort på i dag. No er det vipa som skal heidrast.

Vipa i Lindås kyrkjepark er laga i bronse. I reiret er det fire egg, med den butte enden mot kvarandre. Skulpturen er laga av Vidar Bratlund-Mæland. Foto: Eilif Stene

Eg er vipa

Før avdukinga las Askeland ei hylling til vipa laga av Karstein Stene. Den startar slik:

«Eg er vipa, eg har budd på Lindås i mange hundre år,

og kjenner godt denne vakre grenda.

Før i tida var me mange tusen viper som kom hit for å bu her

nokre vår- og sommarmånader. Me kom frå varmare strøk hit

i mars månad, og tok bustad på Lonemyrane, mellom Lindås

og Fanebust. Me bygde våre heimar i våtmark og lyngkratt,

her avla maken min og eg ungane våre, og budde på Lindås som

familiar, inntil det tok til å verta haustartid; då for me herifrå, til

varmare strøk, men berre for å koma att til neste vår.»

No er det knappast at viper på Lindås.

– Eg har sett to vipepar i år, det er alt, fortel ein av Vangsgutane oss.

Sabba Vangsgutar

Fylkesordføraren roste og dei sabba karane som har skapt Lindås kyrkjepark. Vangsgutane kallar dei seg for. Og om yngre lesarar ikkje kjenner til dei, så spør vaksne folk. Den norske teikneserien kom første gong som julehefte i 1941, og er framleis i sal når nettene vert lange.

Dei vaksne Vangsgutane. Frå venstre Kjell Hauge (79), Audun Fanebust (81), Sigbjørn Tenjum (80), Karstein Stene (84), Hans Jakob Låstad Lygre (81) og Håvard Fanebust (81). Foto: Eilif Stene

Vangsgutane julehefte 1943

Vangsgutane julehefte 1994.

Det er Vangsgutane som har skapt heile kyrkjeparken på Lindås på dugnad. Dei starta i 1998, og held framleis koken. Parken vart opna av fylkesmann Svein Alsaker i 2002.

– Det var berre kratt og villnis her då vi starta. Dette er både kjekt og meiningsfullt, og det er sosialt å jobba dugnad saman, seier Kjell Hauge, som med sine 79 år er yngstemann av gutane.

Hauge fortel at folk i Lindåsbygda sett pris på det arbeidet dei gjer. – Dei brukar parken og er flinke til å koma oppom å skryta av arbeidet dugnadsgjengen gjer.

Ikkje berre har Vangsgutane bygd opp parken. Dei held den og ved like med klipping av plenar, skifting av bark, lys og rydding av visne buskar.

Vipa på sokkelen. På sokkelen står og ein hyllest til vipa i Lindås. Foto: Eilif Stene

– Fantastisk gjeng

Kunstnaren Vidar Bratlund-Mæland har laga skulpturen av vipa. Han har og laga skulpturen av treskjeraren Katharina Saltnes som står i parken frå før.

– Det er ein vakker park dei har laga, og Vangsutane er ein fantastisk gjeng å jobba med. For meg er det stort å få vera ein liten bit av det, seier han beskjedent.

Mange frå lindåsbygda var møtt opp i finvêret for å ta del i avdukinga av vipa i kyrkjeparken Foto: Eilif Stene

Bygdas store døtrer og søner

I den flotte parken er det med åra før kome opp heile seks minnesmerke av folk som har sett sine historiske spor i Lindåsbygda.

Her er eit minnesmerke av ei av Noregs mest kjente lyrikar Aslaug Laastad Lygre, ein skulptur av treskjeraren Katharina Saltnes, distriktslegen Johannes Solem, lensmannen Eilif Stene, offiseren Johannes Spjeldnes og eit krigsminnesmerke frå andre verdskrigen.

– No var det vipa sin tur. Våre etterkomarar skal i framtida sjå korleis denne fuglen såg ut, trua av utrydding som den er i dag. Difor har vi plassert den her med eit nydeleg utsyn over Lindåsosane, fortel Karstein Stene. Det er han som er eldstemann av Vangsgutane. Med sitt breie kontaktnett og freidige pågangsmot, har Stene skaffa mange midlar frå sponsorar og myndigheiter til dugnadsarbeidet i kyrkjeparken.

– Dette er karar som evner å sjå det store i det små. Vangsgutar er no ein gong Vangsgutar, kommenterer fylkesordførar Askeland. Med sine 54 år er han som ein smågut å rekna mellom dei vaksne karane.

Bibbi held tale utan mikrofon. 96-åringen Gudrun «Bibbi» Skare Lothe, heldt ein flott helsingstale til heimbygda under avdukinga. – Eg treng ikkje mikrofon, for eg har ei god røyst, sa ho. Foto: Eilif Stene

Fylkesordføraren avduka og eit kompass på den flotte tørrmuren i parken. Kompasset peikar mot dei gamle kommunane Radøy, Meland og Lindås før dei samla seg i Alver kommune. I tillegg Masfjorden, Austrheim og Fedje. Foto: Eilif Stene

Bygdefolket set stor pris på Vangsgutane sin dugnadsjobbing. Det fortalde fleire av dei frammøtte i kyrkjeparken på jonsokdagen. Foto: Eilif Stene