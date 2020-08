Da politiet gikk gjennom filmene, skjønte de ikke alvoret

Mannen i 50-årene innrømmet å ha bestilt seksuelle overgrep på et stort antall barn via nett. Et av dem var under ti år, ifølge tiltalen.

Politibetjent Ingrid Hammarstad og aktor Ellen Cathrine Greve i Bergen tingrett torsdag. Foto: Per Lindberg