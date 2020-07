Obduksjon etter Askøy-dødsfallene underbygger polititeori om at sønnen tok livet av moren

De avdøde ble obdusert tirsdag.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Lørdag kveld gjorde politiet undersøkelser ved leiligheten på Askøy. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Politiet har siden starten av etterforskningen ment at det var en mor (54) og hennes sønn (28) som ble funnet døde i en leilighet på Stongafjellet på Askøy lørdag.

At det dreier seg om de to, ble slått fast tirsdag. De to bodde sammen i leiligheten og hadde ifølge politiet gjort det i flere år.

Tirsdag ble det gjennomført obduksjon etter dødsfallene. I etterkant av den er teorien om drap og selvdrap styrket, ifølge politiadvokat Elisabeth Bru.

Dette er blitt omtalt som politiets hovedhypotese. Ikke på noe tidspunkt har politiet snakket om mulige utenforstående gjerningspersoner.

Kniv skal være drapsvåpen

– Obduksjonen underbygger også vår hypotese om at sønnen tok livet av moren, og så tok livet av seg selv, sier Bru til BT.

Hun ble tirsdag ettermiddag orientert om resultatet av de rettsmedisinske undersøkelsene.

Etter det BT kjenner til mener politiet at drapsvåpenet er en kniv. Politiadvokat Bru bekrefter at moren hadde «åpenbart dødelige» stikkskader, men hun vil ikke gå konkret inn på hvordan skadene ble påført.

– Hun døde som følge av stikkskader. Hun hadde flere stikk i kroppen.

Bru sier det er gjort flere beslag på stedet, også av et antatt drapsvåpen.

Ifølge Kripos’ drapsstatistikk var 26 foreldre ofre i drapssaker i perioden fra 2010 til 2019.

En topp i denne perioden kom i fjor, da det skjedde fem foreldredrap. 15 av de drepte foreldrene i løpet av de ti årene var kvinner, 11 var menn.

I en utredning fra 2010 om drap i Norge heter det at foreldredrap i vestlige land ofte utgjør ofte rundt to prosent av det totale antallet drap.

I perioden 2010–2019 var det totalt 298 drap i Norge, hvorav altså 26 var drap på egne foreldre. Det gir en andel på nesten ni prosent.

Trafikkdata analyseres

I en pressemelding skriver politiet at de kriminaltekniske undersøkelsene på stedet fortsetter onsdag, og at krimteknikerne trolig blir helt ferdige med sitt arbeid da.

Samtidig oppgir politiet at de regner seg som ferdige med vitneavhør, men at allerede avhørte vitner kan bli kalt inn på nytt.

De avdødes bevegelser i dagene før de ble funnet er også blitt undersøkt. Trafikkdata som er hentet inn blir nå gjennomgått og analysert.

Moren ble observert for siste gang onsdag, mens politiet ikke har hatt noe nærmere å si om siste sikre observasjon av sønnen.

Samtidig har politiet omtalt som sikkert at de to lå i over et døgn før de ble funnet.

Fastlege granskes

Politiet opplyser videre at mobiltelefoner og en datamaskin ble tatt med fra leiligheten mandag. Også dette utstyret skal nå gjennomgås.

De avdødes helsehistorikk er del av politiets etterforskning. Tirsdag kunne BT fortelle at fylkeslegen skal granske hvilken helsehjelp 28-åringen har fått fra sin fastlege i Askøy kommune.

– Om dette får betydning for etterforskningen, kan vi ikke si noe om før resultatene fra tilsynet kommer, sier politiadvokat Bru.

Tirsdag opplyste politiet at de ikke vil offentliggjøre navnene på de avdøde.