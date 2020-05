Koronapodden: Hvordan er det å se alt du har bygget opp står i fare?

– Det er en enorm stor krise som jeg ikke aner hvordan vi skal klare å komme oss ut av.

– Vi har alle blitt oppfordret og ta del i en dugnad, men jeg føler at vår bransje har tatt den aller største kostnaden. Forteller Bien restauranteier Gard Haugland. Foto: Anna Magnus

I dagens episode av Koronapodden snakker vi med restauranteier Gard Haugland. Han tegner et dystert bilde av dagens situasjon og fremtiden til Bien restaurantene. Ifølge Haugland er det altfor mange restauranter og altfor få bergensere for at restaurantene i Bergen kan overleve koronakrisen.