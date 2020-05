Podkast: – Høie var eit par hakk for poetisk for min smak

Høyr vekas episode av «Nokon må gå».

Publisert Publisert Nå nettopp

Gerd Tjeldflåt (til v.), Jens Kihl og Morten Myksvoll. Foto: Geir Martin Strande (Arkiv)

Helseminister Bent Høies (H) bodskap gjekk viralt denne veka, etter at han sa at «neste sommer finnes ikke når du er ung».

Det var ein hyllest til ungdommen, som ofrar langt meir enn hyttefolk og middelaldrande menn.

Trefte han planken eller vart det for mykje?

Og Høie var ikkje den einaste som ville presentere ei motsetjing denne veka.

Hans statsrådskollega Linda Hofstad Helleland har òg vore i vinden. Ho sa at Høgre no måtte prioritere nye arbeidsplassar framfor miljø. Det vart ikkje like godt mottatt.

Og så: Det er krise på Askøy igjen. I fjor var det vatnet som var problemet, i år er det avløpet. Har kommunen vakse for fort?

I tillegg tar Gerd Tjeldflåt, Jens Kihl og Morten Myksvoll ein tur innom 1. mai-feiringa i denne episoden av «Nokon må gå».

Høyr vekas episode her eller i appen BT Lytt, som du kan laste ned i App Store eller Google Play.