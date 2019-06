Pernille Vangen (12)

– Da jeg var inne i magen til mamma, fikk jeg litt for lite oksygen. Derfor ble det en skade som gjør at den ene hånden min ikke gjør sånn som jeg vil. Men det går fint å spille ukulele med en hånd når jeg synger til. Den var bursdagsgave fra farfar for fire år siden. Jeg går på tre forskjellige treninger. Klatring, vekter og svømming. Jeg er best på klatringen. Skaden kommer jeg til å ha hele livet, men treningen gjør at jeg blir bedre i den hånden som ikke virker så godt.