Lisbeth hadde hatt Fanabunaden i 35 år. Da flyet landet i Bergen, var den borte.

– Det er veldig sårt at bunaden er borte. Den har affeksjonsverdi som ingen kan erstatte, sier hun. – Utrolig leit, sier flyselskapet Flyr.

Lisbeth Moldskred i Fanabunaden som forsvant på en flyreise fra Malaga til Bergen.

I høst flyttet Lisbeth Moldskred og familien tilbake til Bergen, etter å ha bodd i Malaga de siste årene.

6. mars fløy sønnen hennes fra Malaga til Bergen med Flyr. På reisen hadde han med seg to kofferter med det siste av flyttelasset, deriblant Moldskreds 35 år gamle Fanabunad.

Da sønnen landet i Bergen, var bagasjen borte.

– Bunaden fikk jeg til konfirmasjonen. Min mor, mormor og søster var med på å lage den. Nå har to av dem gått bort. Det er derfor veldig sårt at den er borte, ettersom den har affeksjonsverdi som ingen kan erstatte, sier Moldskred.

– Vil ikke be om erstatning

Moldskred har vært i kontakt med Flyr, Aviator og Menzies. Hun har også dratt til Malaga for å snakke med personalet på flyplassen.

– Etter tre dager fikk vi én av koffertene tilbake, men det var ikke kofferten med bunaden min.

Moldskred sier at hun ikke kommer til å be om erstatning.

– Flyr har sendt meg et erstatningsskjema, men erstatningen dekker ikke hele verdien av bunaden. Jeg vil heller ikke sende inn skjemaet, for da er jeg redd selskapet vil slutte å lete etter kofferten min.

Innlegg delt over 4000 ganger

Moldskred har delt et innlegg på Facebook hvor hun ber om hjelp til å finne den savnede bunaden. Tirsdag formiddag har innlegget blitt delt over 4000 ganger.

– Folk er veldig engasjerte. Jeg har blitt kontaktet av flere som jobber på de ulike flyplassene. Mange har også delt opplevelser etter selv å ha mistet verdifull bagasje, sier hun og legger til:

– De siste 25 årene har jeg reist mye rundt omkring, og jeg har aldri mistet bagasje. Det er derfor ekstra surt at jeg mistet kofferten min akkurat denne gangen.

Eneste kofferten tapt i mars

Anita Svanes, kommunikasjonsdirektør i Flyr, forteller at dette er den eneste kofferten som er tapt på flyginger i mars, av mer enn 84.000 reisende.

– Vi synes det er utrolig leit at kofferten med bunaden hennes ble borte. I tillegg til å registrere kofferten savnet via den internasjonal søketjenesten World Tracer, så er det kontinuerlig gjort forsøk på å spore opp kofferten på flere flyplasser, skriver hun i en e-post til BT.

Svanes forteller at flyselskapet anbefaler å sende bunader som håndbagasje.

– Vi har enda ikke fått dokumentasjon for erstatningsbeløpet i dette tilfellet, men bunad med smykker regnes som verdigjenstand og da kommer reiseforsikringen inn for å dekke øvrig beløp som overstiger det som vi dekker, sier hun.

Hun peker på at gjeldende regelverk internasjonalt er at bagasje regnes som tapt når den ikke er kommet til rette etter 21 dager.

– Søket i World Tracer vil fortsatt være der. Årsaken til at det er satt 21 dager, er for gjestens skyld, for at status da går fra forsinket til tapt i forsikringsøyemed, og gjesten da kan få erstatning, sier hun.