Denne plassen sto tom lenge: – Ingen vet om denne hagen

Nå inviteres du til et nytt torg og en ukjent hage.

Prosjektleder Alexandra Altermark er glad for å utnytte et ubrukt område.

Publisert Publisert Nå nettopp

En gammel, grå parkeringsplass har fått nytt liv. Nå er bymiljøetaten i Bergen kommune på plass med et midlertidig torg ved Rådhusplassen.

– Det er kjekt å kunne gi rommet tilbake til byen, sier Alexandra Altermark om området som har vært lite brukt tidligere. Altermark er prosjektleder, og torget skal bli en viktig del av bylivet.

– Det er en målsetting å integrere lek og aktivitet i bybildet. Folk skal ha et sted å hygge seg, sier hun mens hun kaster et slag boccia sammen med byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG).

– Det er viktig å få til flere leke- og møteplasser, sier Bakke, som mener noe av det beste med denne plassen er at man har fått til mye ut av lite.

Nå står parken klar til å brukes.

forrige

fullskjerm neste Her kan du sykle, skate, spille boccia eller dra på piknik. 1 av 2

Grønnere infrastruktur

Dette rådhusprosjektet åpner for sykkellek, balanselek, boccia, piknik, sittekuber og benker, sjablonger med bergenske uttrykk og skatemuligheter like ved Smålungeren.

– Her er det rullevennlig asfalt, sier Altermark som legger til at det er fint å bruke det asfalterte arealet til noe fornuftig.

På Rådhustorget vil du også få muligheten til å sette fra deg sykkelen. Med en app får du tilgang til tolv sykkelskap.

– Folk er opptatt av å ha flere trygge sykkelparkeringer i sentrum, sier Bakke.

Ekstra benker er det eneste som nå gjenstår. Benkene er på plass etter fellesferien.

Via en app kan du trygt sette fra deg sykkelen din i et av tolv sykkelskap.

Torget er fylt med muligheter, men det er også fylt med farger.

– Her blir det fine farger, sier Bakke, som henviser til blå benker, røde sykkelstativ, sjablonger i hvitt og grønne omgivelser. I august kommer en tilleggsleveranse med flere benker og plantekasser i ulike farger.

Her finnes sjablonger med kjente uttrykk i alle mulige farger, blomsterkuber og grønne omgivelser. Altermark legger til at dette tilfører viktig, grønn infrastruktur i bykjernen. Området står i kontrast til den tidligere grå parkeringsplassen.

– Det er ikke like fristende med parkeringsplasser. Det blir mer byrom av et grønt rom, sier hun.

Også en bortgjemt hage får blomstre frem igjen.

– Ingen vet om denne hagen

Samtidig er det ambisjoner om at torget vil ledet vei inn til den mindre kjente hagen til Magistratbygningen. Den strekker seg i en forhøyning bak torget. Hagen har et stort potensial som samlingspunkt.

– Ingen vet om denne hagen. Det er den fineste bakhagen i Bergen, sier Bakke, som nevner den flotte Magistratbygningen han tror folk nå lettere vil kunne trekke til.

De gleder seg over at også dette området kan bli mer brukt av folket. Områdene rundt er blant de mest sentrale områdene i byen, med mange myke trafikanter. Torget vil bli som en naturlig forlengelse av Festplassen og Byparken. Som en akse hvor byvandrerne inviteres inn.

Thor Haakon Bakke og Alexandra Altermark viser frem sjablongene som kommer i gangområdet.

– Vil brukes til byrom også i fremtiden

Foreløpig står som et torget midlertidig tiltak. Flere av materialene som er plassert her nå, brukes sirkulært og kan gjenbrukes også andre steder.

– De er blitt brukt i andre byrom tidligere. For eksempel har boccia og balansestativet blitt brukt ved Kode 2, og sykkelleken ved gamle kunst- og designhøyskolen i Marken.

De er likevel tydelige på at det ligger i kortene at området vil brukes til byrom for bergensere også i fremtiden.

– Det pågår en reguleringsplan som skal ta stilling til hva arealet skal brukes til videre, sier Altermark.