Slik fyrer du i ovnen, og dette bør du ikke fyre med

Hva er den optimale måten å fyre på? Og er briketter for bålpyser? Svarene får du i BTs vedskole.

Hver høst reiser jeg på hyttetur med en venninnegjeng. På veien handler vi mat, drikke og en pakke med vedbriketter på størrelse med peiskubber.

Det finnes nok av opptenningsved på hytten, men som bålansvarlig er brikettene min sikkerhet. Da vet jeg at jeg får fyr hver gang vi trenger det, uten at det blir noe styr med avispapir og røyk og ved som ikke vil antenne.

Flere har vist meg hvordan jeg skal fyre i årenes løp. Likevel har jeg vært en usikker bålansvarlig.

Nå er det slutt. Bergen brannvesen har lært meg å fyre perfekt. Gjør deg klar for del 3 av BTs vedskole.

Første oppgave Tenk over disse spørsmålene:

Er det best å fyre opp med avispapir eller briketter? Kan du brenne drivved i ovnen? Bonusspørsmål: Hvordan er din selvtillit på å gjøre opp et bål?

Slik fyrer du opp steg for steg:

1 Les bruksanvisningen I bruksanvisningen står det mye ulikt om bruken av ildstedet, for eksempel om anbefalt mengde ved. Hæ?! Finnes det en bruksanvisning? Ja, den kommer med ildstedet når det er nytt. Dersom du ikke har bruksanvisningen, står navn og modell som regel på selve ildstedet, og så kan du søke opp bruksanvisningen på internett. Et annet tips, for innbyggere i Bergen kommune, kan være å søke opp egne ildsteder her.

2 Rengjør ildstedet Brenner du mye briketter, kommer det mye sot. Da er det større behov for rengjøring. Det er ikke farlig om det ligger litt aske i bunnen, men effektiviteten i fyringen går ned jo mer sot som dekker vegger og rør. Det er fordi mer av varmen går ut skorsteinen i stedet for inn i rommet. Bruk for eksempel en gammel oppvaskkost for å få bort sot der du kommer til. Mye sot i rør og skorstein øker også faren for brann.

3 Sjekk ventiler og spjeld De fleste moderne ildsteder har to lufteventiler. Sjekk at spjeldet er i riktig stilling, slik at skorsteinen er åpen. Ha ventiler helt åpne, slik at bålet får nok luft i opptenningsfasen. Om du har åpen stue- og kjøkkenløsning, kan det være lurt å ha kjøkkenviften av, slik at den ikke trekker luft og røyk ut i rommet. Sliter du med å få fyr, kan du prøve å åpne et vindu.

4 Legg inn veden Skal barken ligge opp eller ned? Det forurenser mindre når barken ligger ned. Først legger du mellomstor ved i bunnen, så antenningsved som er tynnere og til slutt to-tre små briketter på toppen. Veden bør stables luftig. Hvis du er tom for mindre opptenningsved, kan du lage dette av kraftigere ved med en liten øks eller en kniv. Mange bruker bark til å få fyr, men det skaper mye røyk og forurensing i opptenningsfasen. Store briketter er ikke bra. De gir mer varme enn det som er anbefalt for moderne ildsteder, og passer best for åpne peiser.

5 Tenn fra toppen Lea Zachariassen, lærling i brannforebygging i Bergen brannvesen. Gammel lærdom var å legge krøllet avispapir i bunnen, så antenningsved og til slutt tjukkere ved. Det er både forurensende, lite effektivt, soter enormt og kan være skadelig for ovnen. Rådet nå er å fyre fra toppen, uten papir. Da blir det mindre sot og vinduene holder seg renere.

6 Hold bålet i gang Det bør alltid være små flammer i bålet. Det blir mye forurensing dersom veden bare ligger og ulmer. Bålet bør mates med en eller to vedskier vedskierEn vedskie er det vi får når vi kløyver ein kubbe langs etter veden. om gangen idet flammene er i ferd med å slukne. Hvis du kaster mye ved på bålet på en gang, brenner alt bare fort opp, og så blir det veldig varmt. I verste fall dekker du også luftehullene som skal bidra til at ovnen er rentbrennede. Når det har begynt å brenne skikkelig, kan du regulere luftinntaket. Slipper du til mye luft, brenner det hardere og blir mer flammer. Stenger du mer igjen, brenner det svakere og veden brenner opp saktere.

Mye å ta inn? Trenger du en pause? Hva med å sette på litt musikk?

Ed Sheeran Jeg foreslår «I see fire» av Ed Sheeran for å holde på stemningen. Ikke gå på sosiale medier nå! Da går tiden bare opp i røyk. Etter pausen handler det om hva du ikke bør fyre med.

Derfor bør du ikke fyre med ...

Det er mye du ikke bør fyre med, blant annet våt ved. Da går mye av energien med til å tørke veden i stedet for å varme huset.

Papp og papir: Gir veldig mye sot. Dette er negativt for miljøet og gir større fare for pipebrann. Mye flammer gir også veldig mye varme, som kan ødelegge ildstedet fordi steinplatene i ovnen kan sprekke. Gjelder også drikkekartonger.

Ubehandlede planker: Er som regel mye tørrere enn vedkubber, og har et veldig stort ytre areal i forhold til vekt. Dette gjør at det brenner intenst, og kan overopphete og ødelegge ovnen. Det samme gjelder for sponplater.

Behandlede planker: Maling, lakk og andre kjemiske tilsetninger kan skape giftige røykgasser under brenning. Impregnert tre kan utvikle blåsyregasser som er svært giftige.

Drivved: Saltet kan føre til rust i brennkammeret, og dermed gi kortere levetid for ildstedet.

Stearin: Noen bruker rester av stearinlys til å fyre opp. Det er ikke lurt. Smeltet stearin kan renner ned i spjellsystem og tette det igjen. Det kan bli dyrt å reparere.

