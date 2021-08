Den trauste arbeidshesten

Olav Akselsens viktigste fotavtrykk som statsråd var da han i 2000 fikk ansvaret for å delprivatisere Statoil. Arbeiderpartiets trauste og lojale arbeidshest døde onsdag etter lengre tids sykdom, bare 55 år gammel.

Olav Akselsen døde 18. august, 55 år gammel.

Han hadde bak seg et par hektiske tiår som rikspolitiker da han i 2009 hoppet av for å bli sjøfartsdirektør med base i Haugesund.

Allerede i 1989, som 24-åring, kunne mannen fra Stord entre Løvebakken som en av de lovende broilerne i partiet. Men Olav Akselsen hadde da for lengst utmerket seg som en bråmoden lokalpolitiker. Han var så vidt blitt myndig da han i 1983 ble innvalgt i kommunestyret og formannskapet i hjemkommunen.

Var det da til å undres over at Grete Knudsen, partiets mektige kvinne i Hordaland, pushet på for å gi ham plass høyt oppe på stortingslisten?

Hun var blitt sjarmert av denne hårfagre ungdommen som hadde bodd et par års tid i sin egen båt, «Quinden», mens han studerte i Bergen. I tillegg hadde han skaffet seg yrkeserfaring som tømrer.

Olav Akselsen og Grete Knudsen ved regjeringsskiftet til regjeringen Stoltenberg.

Men Akselsen, som hadde bakgrunn fra AUF, var alt annet enn plaget av noen opprørstrang. I motsetning til sin politiske fadder, føyde han seg straks inn i folden som den partitro og lojale arbeidshesten.

Slik var han i hele sin politiske karriere. Han tok de oppgaver han ble pålagt, slik gode arbeiderpartifolk var opplært til – og etter hvert ble han trukket inn i den innerste krets av fortrolige rundt partiledelsen. Etter bare fire år på Stortinget ble han for eksempel leder av justiskomiteen.

Han var en politisk potet som kunne brukes til det meste. Etter justiskomiteen fikk han lederansvaret i energi- og miljøkomiteen, deretter i næringskomiteen og i siste periode i utenrikskomiteen.

Akselsen var med andre ord en av Arbeiderpartiets tungvektere. Men han var ikke den typen som skaffet seg overskrifter gjennom dristige utspill og banebrytende forslag. Det vil være galt å påstå at han var en nybrottsmann, en som gikk foran og staket opp en ny kurs i omstridte saker.

Han var først og fremst iverksetteren når «partiets organer» hadde sagt sitt.

Olav Akselsen var blitt ung veteran da han våren 2000 ble utnevnt til statsråd med ansvaret for Olje- og energidepartementet.

Han var da en av Jens Stoltenbergs fortrolige. I den korte tiden som olje- og energiminister fikk han ansvaret for den omstridte prosessen med å sende Statoil, som selskapet den gang het, på børsen.

Olje- og energiminister Olav Akselsen var en av statsminister Jens Stoltenbergs fortrolige.

Jo visst hadde han landsstyret og partilandsmøtet i ryggen, men Akselsen ble stående som en av de medskyldige bak det den gang så oppsiktsvekkende vedtaket om å slippe private aksjonærer inn i statsoljeselskapet.

«Delprivatisering» ble nærmest et skjellsord på den radikale fløy og blant partiets nestorer som betraktet Statoils eierform nærmest som hellig og ukrenkelig.

Mange ventet likevel at energipolitikeren fra Stord skulle få en ny sjanse som statsråd i Stoltenbergs rødgrønne regjering etter valget i 2005. Olav Akselsen kunne brukes på flere poster. Men det ble ikke plass til ham da de tre samarbeidspartiene la personkabalen.

Med SV på laget og en voksende grønn bølge i politikken var han kanskje heller ikke rett mann til å styre oljepolitikken?

Akselsen hadde sagt offentlig ifra at han hadde ingen betenkeligheter med å starte oljeboring i Barentshavet, for «det er mer risikofylt å transportere olje enn å utvinne olje».

Olav Akselsen da han tiltrådte som sjøfartsdirektør i 2010.

Etter å ha sagt farvel til Stortinget etter tjue års pendlertilværelse tiltrådte han som sjøfartsdirektør i 2010. Selv om han var en typisk «partikanin» som oftest gjorde det han ble satt til, var han omstridt i mange kretser.

Det fikk han også merke da han var aktuell for direktørjobben i Haugesund. Fra flere hold i de maritime næringer ble det murret. Var han riktig mann på akkurat denne posten? Men Akselsen var robust og tålte noen piskeslag. Mest smertet det nok likevel at Sjømannsforbundet, som hører til LO-familien, var kritisk til utnevnelsen.

Olav Akselsen var ingen blendende taler, ingen karismatiker. Men under den trauste fasaden skjulte det seg en lun humorist og historieforteller som med saftige skrøner lett fikk omgivelsene til å humre.