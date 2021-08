BT-duell: Kva vil dei gjere for Vestlandet? Still dine spørsmål her!

Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) møtast til duell på BT.no 31. august.

Jonas Gahr Støre (Ap) er ute etter jobben til Erna Solberg (H). Sjå dei i statsministerduell på BT.no tysdag.

Tysdag klokka 16.30 møtast storfavorittane i kampen om statsministerjobben dei neste fire åra – Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap).

Spørsmålet er: Kva vil dei gjere for oss på Vestlandet om vi gir dei våre stemmer?

Du skal få vere med å styre debatten, og kva spørsmål dei skal svare på. Still dine spørsmål til dei som ligg best an til å bli Noregs statsminister dei neste fire åra her: