Dette må du vite om busstreiken

Nattbussene går, men fra lørdag morgen står trolig alle busser i bergensområdet og de aller fleste i resten av Vestland.

Fra lørdag morgen vil ingen busser stoppe på dette og svært mange andre busstopp i Bergen og Vestland. Alt tyder på at busstreiken vil fortsette og bli utvidet lørdag. Foto: Bård Bøe

Det meste tyder nå på at det blir busstreik i Vestland fra lørdag 26. september, melder Skyss i en pressemelding.

Det skjer når streiken i bussbransjen trappes opp med over 4500 nye bussjåfører lørdag. Da vil nesten 8500 bussjåfører over hele landet være i streik.

– Bussjåfører har svært krevende arbeidstidsordninger, lønnen er lav, sikkerheten er truet og vi er bekymret for fremtiden til dette viktige yrket. Derfor tar vi nå flere ut i streik, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Fakta Utvidelsen av busstreiken Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Jernbaneforbund og YTF forhandler sammen om bussbransjeavtalen, med NHO Transport arbeidsgiverforeningen Spekter som motpart.

Fellesforbundet tar ut 1722 organiserte arbeidstakere ved 96 virksomheter tilsluttet NHO Transport.

I tillegg er det meldt plassfratredelse for 184 organiserte arbeidstakere ved 16 underavdelinger i VY Buss AS. Disse er meddelt direkte til berørte avdelinger. Les mer

Nattbussene går

Streiken gjelder fra lørdag morgen klokken 05, og vil dermed ikke ramme bussavganger etter midnatt natt til lørdag eller nattbussene den natten. Streiken vil heller ikke ramme Bybanen, Vys togavganger, ferge- eller båtruter.

Under en busstreik vil det ikke bli noen avganger med Skyss sine busser i bergensområdet (Bergen sør, Bergen sentrum, Bergen nord, Vest og Nordhordland) fra og med lørdag morgen, melder Skyss.

I resten av Vestland vil det gå noen få enkeltturer i noen ruteområder. Her finner du listen over disse avgangene, som stort sett er skoleruter i det tidligere Sogn og Fjordane.

Også Kystbussen mellom Bergen og Stavanger rammes av streiken.

Kan få refusjon

Har du periodekort du ikke får benyttet under streiken? Da kan du få refundert noen penger, melder Skyss.

– Vi gjør det på samme måte som under korona-nedstengingen i mars, at vi åpner for å refundere periodebillettene dersom folk ønsker det. Da må de kontakte oss, sier Ingrid Dreyer i Skyss.

Derimot gjelder ikke reisegarantien, det vil si refusjon for alternativ transport når bussen ikke kommer.

«I tråd med spillereglene som gjelder for lovlige arbeidskonflikter, gjør Skyss/Kringom ikke kompenserende tiltak for å bøte på konsekvensene av streiken» heter det i pressemeldingen.

Digital ruteinformasjon i app og sanntidstavler vil heller ikke bli oppdatert med innstilte avganger.

«Men vi vil legge ut generell informasjon om streiken i alle våre kanaler» opplyser Skyss.

– Reis minst mulig

Bybanen, tog, hurtigbåter og ferger vil gå som normalt. Mange har uttrykt bekymring for smittefaren på den gjenværende kollektivtransporten.

Direktør i Keolis Norge, Gry Miriam Olsen, sa tidligere i uken at Bybanen ikke har kapasitet til å overta alle som ellers tar buss i samme i korridor.

– Smitteverntiltakene om en meters avstand og oppfordring til munnbind ved trengsel gjelder fortsatt, sa hun og oppfordret folk til selv å ta ansvar.

Skyss ber fredag folk om å reise minst mulig i perioden det eventuelt er streik.

– Vi rett og slett oppfordre folk til å unngå kollektivreiser, sa Skyss-direktør Målfrid Vik Sønstabø tidligere denne uken.

Skyss minner fredag på nytt på at det er anbefalt å bruke munnbind på Bybanen når det ikke er mulig å holde én meters avstand og ber folk ikke benytte banen dersom de kan unngå det.

Direktør i Skyss, Målfrid Vik Sønstabø, ber folk la være å bruke Bybanen hvis de kan unngå det. Foto: Tobias Schildmann Mandt

– Grunn til bekymring

Hittil har det vært Oslo og Viken som har vært rammet av busstreiken. Der er det flere alternativer til buss.

– Det er en lovlig streik, så den må vi bare respektere og forholde oss til. Men det er klart at det grunn til bekymring, sa fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp) tidligere i uken.

Han påpekte at busser står for rundt 80 prosent av kollektivtrafikken i fylket. Bybanen, som trolig ikke blir tatt ut i streik i første omgang, står bare for 17–18 prosent, og har bare én linje.

– Dermed er vi enda mer sårbare enn Oslo i en busstreik. Der har de t-bane, trikk og tog, sier han.

RETTELSE: I den første versjonen av denne artikkelen sto det at periodekort ikke vil refundert. Skyss opplyser at de vil åpne for refusjon, dersom kunder tar kontakt med dem. Rettelsen ble gjort 25. september klokken 18.43.

