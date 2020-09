Telenorkunder opplevde ringeproblemer

Mandag opplevde Telenor-kunder flere steder i landet problemer med å ringe til andre.

Flere Telenor-kunder i bergensområdet opplever problemer med å ringe mandag. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Vi har nå gjennomført feilretting og løst problemet, skriver informasjonssjef i Telenor, Magnus Line, i en SMS.

Tidligere mandag fortalte Line at de ble klar over feilen ved ti-tiden og at de jobbet med å løse problemer.

Problemet gjaldt flere steder i landet, inkludert bergensområdet.

– Foreløpig vet vi ikke hvor mange det gjelder, sa Line.

Nå skal ringeproblemene til kundene være løst.

– Det kan fortsatt gjenstå mindre enkeltfeil knyttet til mobilt bedriftsnett. Dette er noe vi jobber med å få løst, skriver Line i SMS-en.

– Vi beklager ulempen dette har medført for våre kunder.