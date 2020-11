Løbergshuset slik jeg husker det

Else Erdal lekte i Løbergshuset da hun var liten. Her forteller den nå 80 år gamle kvinnen, om hvordan det var der i gamle dager.

Slik så Løbergshuset i Hordagaten 37 ut, da Else Erdal lekte der som barn. I alle år har hun tatt vare på bildet og nå forteller hun om det. – Løbergseiendommen, Løvstakksidens svar på Europeiske Herregårder, skriver hun. Foto: privat

TV-bildene fra Løbergsveien gikk over hele verden under sykkel-VM i Bergen. Men ettersom årene går, blir det stadig færre som vet hvilken eiendom som ga navnet til Løbergsveien, nemlig godset til stortingsmann Løberg.

Men da jeg vokste opp, var storhetstiden allerede over. Jeg er født i 1940. Hvem som eide det da, er jeg ikke helt sikker på, men huset ble ikke tatt vare på.

I disse årene var der en del familier som bodde der, og de var ikke akkurat trangbodd – for å si det sånn.

Som en bikube

Fra vi var unger, og stor nok til å leke utenfor vår egen hage, var Løbergshuset som en bikube som trakk til seg barn i alle aldre. Vi lekte rundt huset, og av og til var vi inne.

Der var kriker og kroker som i et eventyr. Antakelig var ikke de som bodde der alltid like begeistret. Det kunne jo gå livlig for seg.

Familien Bø bodde i den delen som hadde flottest utsikt mot Ulriken. Familien Ryberg bodde i andre etasje, og familien Flesje bodde mot Løvstakken, og herr Flesje hadde kontor øverst. Han var revisor – tror jeg.

Her er Else Erdal (80) , som skriver om tiden da hun lekte i og rundt Løbergshuset. Foto: privat

Katter og konkurranser

Så var der pusekatter, og unger elsker katter. De gjorde nok nytte for seg i kjeller og loft.

Vi unger arrangerte løpekonkurranser, og målstreken var alltid utenfor den nordlige delen (til høyre på bildet).

Denne delen av eiendommen vil nok mange eldre huske for den var innviet til kirke under krigen. Vi gikk der på Søndagsskolen, men på hverdagene var det løpekonkurranser. Den ene løp bak huset og rundt, den andre foran og rundt.

Jeg vokste opp rett over gaten, og var til stede under orkanen i 1951 (?) og også i 1967 da det brente.

Under orkanen satt vi på kjøkkenet, som vente den andre veien. For denne natten forsvant dragehodene, treverket var ikke helt friskt. Planteskogen i Bergen blåste ned, og det var en fæl natt.

Med sirlig løkkeskrift har Else Erdal sendt oss sin historie.

Fakta Løbergsalleen Løbergsalléen på Minde, går fra Løbergsveien til Grønnestølsveien.

Den ble i 1927 oppkalt etter Ole Nicolai Løberg (1804–68). Tidligere prest og stortingsmann. Han var eier av Solheim gård fra 1847 og ordfører i Årstad 1850–56.

Og sønnen, stortingsmann Hjalmar Løberg (1830–1906), som overtok eiendommen, og var ordfører i Årstad 1862–76.

Alleen av alm og lind langs veien ble plantet av familien Krohn på 1700-tallet.

Vinduene eksploderte

Jeg opplevde også den siste natten da huset brant ned. Jeg bodde på Østlandet, (min mann var jernbanemann) og jeg var kommet til Bergen for å besøke familien, da min mor var alvorlig syk.

Jeg lånte soverommet i første etasje. Jeg våknet om natten og trodde det hadde begynt å blåse opp ganske kraftig. Men litt senere eksploderte vinduene, og da jeg trakk bort gardinene var hele nordenden (kirken) helt overtent.

Jeg styrtet opp trappen og skrek at Løbergshuset brenner. Da sa min far de legendariske ordene, ”ta det med ro, han bare fyrer i ovnen”.

Den siste som bodde der skulle da flytte ut, og om kvelden hadde han begynt å brenne opp og bli kvitt gamle papirer og sånt. Det steg opp røyk fra en pipe, og min far gikk rundt huset for å se om alt var i orden. Og det var det. Da!

Jeg ringte brannvesenet og de sa ”vi kjenner huset”, og hele området var fullt av utrykningsbiler. Jeg kunne fortelle brannvesenet at resten av huset var fraflyttet, for huset skulle rives – med all sin fordums prakt.

Trodde jeg var i himmelen

Som liten ble jeg båret inn i Løbergshuset da jeg ble kastet av en disse. Min mor var tilfeldigvis på sykebesøk.

Da jeg våknet trodde jeg at jeg var kommet til himmelen! For der var engler i taket. Dragestil ute, og engler inne! I sin glanstid hadde stortingsmann Løberg fått malt fresker i taket.

Så huset ble aldri revet, det brente ned til grunnen.

Vi måtte evakuere selvsagt, vi kunne lett ha blitt husløs den natten, men en bergensjente våknet før det var for sent. Det var meg, Else Huseby, gift Erdal.

Jeg har dette unike bildet av Løbergseiendommen – Løvstakksidens svar på Europeiske Herregårder.

Selvsagt har vi hatt mange store bergensere med flotte eiendommer. Christian Michelsen var jo den flotteste. Den er jo kongelig residens. Men jeg tenker at Kongen hadde likt seg i Hordagaten.

Da de begynte å selge tomter til alminnelige arbeiderboliger var nok storhetstiden over. Men i fordums dager lå det der i Hordagaten 37, midt i smørøyet, til stor glede for ungene.