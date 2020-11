Kvinner over 35 år først ut med tidlig ultralyd

Tidlig ultralyd for alle gravide er på plass tidligst om et år. Helsedirektoratet vil innføre nyordningen trinnvis.

Tidlig ultralyd kan indikere Downs syndrom. Nyordningen er politisk omstridt. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

– Først må vi få opplæring, personell og utstyr på plass, sier seniorrådgiver Anne Forus i Helsedirektoratet.

Diskusjonen var uvanlig heftig da Stortinget i juni liberaliserte bioteknologiloven. En uvanlig allianse mellom SV, Frp og Ap vedtok blant annet at norske kvinner skal få tilbud om tidlig ultralyd og en blodprøve som kan avsløre Downs syndrom.

I stortingsvedtaket heter det at tilbudet skal være på plass 1. januar 2021.

Nå har Helsedirektoratet utredet nyordningen. De konkluderer med at tidlig ultralyd til alle i offentlig regi kan være på plass tidligst om ett år.

– Utgangspunktet vårt er at kvinner over hele landet skal ha det samme tilbudet, og at kvaliteten skal være sikret, sa Forus da hun presenterte rapporten på et webinar onsdag.

Starter med kvinner over 35 år

Helsedirektoratet foreslår å ta innføringen trinnvis og starte med kvinner over 35 år. Det kan skje i løpet av 2021, muligens allerede til våren.

Her er hovedpunkt i rapporten:

Tidlig ultralyd skal gjøres mellom uke 11 og 14. Tidlig ultralyd kan vise om fosteret har symptom på Downs syndrom. Tidlig ultralyd kan også vise om kvinnen venter tvillinger og om disse deler morkake.

Kvinner over 35 år skal samtidig få ta NIPT-test på offentlige sykehus. Det samme gjelder gravide der det er grunn til å mistenke avvik. NIPT er en blodprøve som fanger opp fosterets arvestoff, og er i dag godkjent for undersøkelse av trisomi 13, 18 og 21 (Downs syndrom).

Nyordningen utløser 55.000 ekstra ultralydundersøkelser og anslagsvis 16.000 NIPT-tester årlig.

På offentlige sykehus vil dette kreve 50 nye årsverk og investeringer i opplæring og utstyr. Merutgiften er nær 100 millioner i 2021 og over 150 millioner i 2022.

Når NIPT tas samtidig med ultralyd-sjekk tidligst i uke 11, vil den gravide neppe få svar på NIPT-testen innenfor grensen for selvbestemt abort.

– Vi ser fra utlandet at analysetiden for NIPT er fem til ti dager, sier Forus.

– Ap setter av penger

Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) er fornøyd med at første innfasing av tilbudet kan være på plass i løpet av et halvt år. Hun påpeker at kvinner over 35 år utgjør hver femte gravide.

– Arbeiderpartiet setter av penger i vårt alternative budsjett til å komme i gang i 2021. Nå har vi store forventninger til at regjeringspartiene og Frp inkluderer dette i sitt budsjettforlik på Stortinget, uttaler hun.

Utålmodig på vegne av private

Moflag er mer utålmodig på vegne av private aktører. De skal få tilby NIPT til alle mot egenbetaling, men må først godkjennes for dette. Det samme er Frps Åshild Bruun-Gundersen, som på webinaret etterlyste fremdriften.

Kvinner som ønsker NIPT-test har tidligere reist til Sverige eller Danmark. Koronarestriksjoner gjør det bortimot umulig nå.

Forus svarte at helseminister Bent Høie (H) ville vente på direktoratets utredning.

– Nå er det opp til departementet å gi klarsignal, sa Forus.



– Dette står fagmiljøet bak, sier seksjonsoverlege Synnøve Lian Johnsen på KK. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

– Opp til politikerne

Synnøve Lian Johnsen er seksjonsoverlege på Kvinneklinikken i Bergen og har deltatt i arbeidsgruppen som har laget rapporten.

Hun sier fagmiljøet står samlet bak utredningen.

– Nå er vi spent hva politikerne gjør og om det kommer øremerkede midler. Det er de som til syvende og sist avgjør om dette kan realiseres, sier hun.