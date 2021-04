Mann (22) knivstukket i Sandviken, mann (21) pågrepet

– Fornærmede har knivskader i skulderen og fremstår som lettere skadet, sier politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff.

Mannen varslet selv politiet om at han var blitt knivstukket. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Natt til søndag ble en 22 år gammel mann knivstukket på en privat adresse i Sandviken.

Mannen ble tatt hånd om av ambulansepersonell, og ble fraktet til Haukeland sykehus for behandling.

Politiet ble varslet klokken 04.16.

– Ringte selv politiet

– Han ringte selv og fortalte det. Politiet er sammen med ham på Haukeland sykehus nå. Han er ikke livstruende skadet, sa operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt ved 06.15-tiden søndag morgen.

– Pågrepet uten dramatikk

En 21 år gammel mann som er mistenkt for knivstikkingen, sitter nå i varetekt.

– Han ble pågrepet uten dramatikk, sier Kolltveit.

Ved 07-tiden søndag morgen har politiet forlatt sykehuset.

– Politiet har fått en forklaring fra fornærmede. Den mistenkte er ikke avhørt ennå, det er ikke så lenge siden han ble pågrepet, sier operasjonsleder Steinar Hausvik.

I samme omgangskrets

Politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff sier til BT at de to mennene var på en sosial samling hos en tredjeperson, der det var fem-seks personer til stede.

– Ut ifra de opplysninger vi har, kjenner de hverandre fra før og er i samme omgangskrets. Mistenkte hadde forlatt stedet, og ble pågrepet hjemme på sin egen adresse klokken 04.51, sier Emmerhoff.

Siktet for grov kroppsskade

Den 21 år gamle mannen er foreløpig siktet for grov kroppsskade som har en strafferamme på ti år.

– Kniv i det området på kroppen kan føre til store skader. Det er ikke langt derfra til hals og nakke, og dette er en alvorlig hendelse, sier politiadvokaten.

22-åringen ble ikke alvorlig skadet.

– Mannen fremstår som lettere skadet og er i relativt god forfatning.

Den mistenkte mannen er kjent for politiet fra før. Han er en gang tidligere domfelt for kroppskrenkelser.

– Men ikke noe så alvorlig som dette. Han vil bli avhørt i løpet av søndag, og er ikke avhørt ennå, sier Emmerhoff søndag formiddag.

Ukjent motiv

– Kjenner politiet til noe motiv for knivstikkingen?

– Nei, det er ikke kjent for oss. Vi holder på å etterforske. Vi har en del undersøkelser igjen på åstedet, og det vil være interessant for oss å få forklaringer fra de andre som var til stede under denne hendelsen, sier politiadvokaten.

BT RETTER: BT refererte tidligere en melding fra politiet om at mannen ble stukket med kniv i hals/nakke. Politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff sier til BT at mannen har blitt knivstukket i skulderen. Denne rettelsen ble gjort 18. april 2021 klokken 10.25.