På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger.

Vi har plukket ut tre saker til deg.

1

Rebekka fant faren død. Nå var det for sent å be om unnskyldning.

Hennes engasjement for ruspolitikk startet for alvor da hun hadde praksis på Helse Bergens avdeling for rusmedisin på Tertnes.

Hun oppdaget hvor ufordelaktig rusmisbrukere blir omtalt, også av folk som jobber med dem. Hvor lett de stigmatiseres. Og hvilke konsekvenser det kan få å snuble tidlig i livet.

Å ransake og straffe unge slik det hittil har vært praktisert, kan forme identiteten til et ungt menneske. Det kan få veldig alvorlige konsekvenser, mener Rebekka Lossius.

Les hele saken: Ungdomstiden var ganske vill. Nå brenner psykologen for tryggere ruspolitikk.