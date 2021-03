I 59 døgn levde de som om korona ikke fantes. Nå venter 10 dager karantene i Bergen.

«Statsraad Lehmkuhl» la til kai i Gravdal søndag ettermiddag.

«Nå kan jæ inte synga mer, for inte mer han veit

Heave away! Heave away! Santy Ana!

Ha jo! Kokken brente rompa si for byssa for heit

Heave away, my boys, for Mexico!»

Kadettene på «Statsraad Lehmkuhl» synger shantysangen «Santy Ana» for full hals.