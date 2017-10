- Det sved i øynene. Så begynte jeg å hoste, sier en av kundene.

Sletten senter i Bergen ble like før klokken 18 tømt for folk, etter at flere kunder plutselig følte ubehag, i form av irriterte luftveier, rennende øyne og forverret allmenntilstand.

18 personer er sendt til Haukeland sykehus for nærmere undersøkelser, mens én har fått behandling i hjemmet sitt.

– Disse personene har alle meldt om ubehag. De er fraktet til sykehus for å se om de på noen som helst måte har tatt skade av det de er blitt eksponert for, sier politiets innsatsleder, Ivar Kvant.

– Det sved i halsen

BT har vært i kontakt med en av kundene som var inne på senteret da alarmen gikk. Hun forteller at hun kjente at det var et eller annet i luften. Så ble hun plutselig dårlig.

– Det sved i halsen. Så begynte jeg å hoste. Da var det bare å finne nærmeste dør for å komme seg i friluft, sier Ingebjørg Maradiaga.

Brannvesenet gjennomførte mandag kveld undersøkelser inne i senteret for å forsøke å identifisere kilden til ubehaget. De har blant annet utført flere målinger av luften.

– Det jobbes ut fra flere teorier, som at det har oppstått lekkasje fra et kjøleanlegg eller CO2-eksponering. Vi vet ikke hva som har skjedd, derfor holder vi alle muligheter åpne på dette tidspunktet, sier Kvant.

Fant ingenting unormalt

Ved 20.30-tiden opplyste brannvesenet at de er ferdige med luftmålinger på stedet. En time senere avsluttet nødetatene sitt arbeid, uten at noen av testene ga utslag.

– Det er ikke funnet noe unormalt. Vi friskmelder senteret, opplyser alarmoperatør Arne Corneliussen ved 110-sentralen.

Politiet gjennomgikk i kveld videobilder fra kjøpesenteret og snakket med en rekke vitner. De har åpnet etterforskning, men kunne ved midnatt mandag ikke si noe om årsaksbildet.

Eksperter har gitt klarsignal til at kjøpesenteret kan åpne igjen tirsdag, etter å ha testkjørt og friskmeldt ventilasjonsanlegget.

Pasientene er i bedring

Ingebjørg Maradiaga bor like ved kjøpesenteret, og hostet hele veien hjem. Hun så flere som slet med irriterte øyne og luftveier.

– Jeg var ved utgangen da dette skjedde, og kom meg ut ganske raskt. Først trodde jeg at det var noen som hadde sprayet et eller annet ut i luften, men vi vet ennå ikke hva det var, sier hun, og legger til at hun fremdeles - en time etter - kjenner det i halsen.

Ingen av dem som ble kjørt til sykehus skal være alvorlig skadet, opplyser administrerende direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssykehus.

– Samtlige pasienter er i bedring, så langt jeg har fått opplyst. Vi har undersøkt 19 personer, men vi har ikke klart å påvise hva de er blitt utsatt for, sier han.

Sykehuset mistenker at pasientene er blitt eksponert for en eller annen form for gass, men Hansen understreker at dette kun er en teori.

– Vi iverksatte de rutiner som gjelder ved mistanke om gass, og har vært i kontakt med våre fagfolk og eksterne fagpersoner, blant annet ved Giftkontrollen. Men enn så lenge har vi ingen konklusjon, sier Hansen.

– Sa det kunne være gass

Tommy Brown og Petter Skimmeland var på jobb i Sport Norge-butikken, som ligger i senterets andre etasje, da alarmen gikk.

– Politifolk på stedet sa at det kunne være gass i luften. Flere skal ha hostet og klaget over kløe i halsen, sier Brown.

En kvinne fortalte dem at hun hadde begynt å hoste med en gang hun kom inn i senterets første etasje. Oppe i andre etasje merket hun ingenting. Det gjorde heller ikke Brown og Skimmeland.

– Du begynner jo å lure litt når sånt skjer, hvis det er kjemikalier involvert. Men vi vet altså fremdeles ingenting om hva det var som skjedde, sier Brown.

De ble først bedt om å oppholde seg på andre siden av veien ved kjøpesenteret. Senere ble de - og flere med dem - flyttet 200–300 meter lenger ned i veien.

Flere meldte om merkelig lukt

Det var en vekter som utløste brannalarmen og ringte nødetatene. Vekteren hadde ifølge 110-sentralen hostelignende symptomer. Flere vitner meldte om merkelig lukt i området før senteret ble evakuert.

Senterleder Trude Løvaas sa til BT tidlig mandag kveld at det var normal ettermiddagstrafikk på senteret da alarmen gikk.

– Jeg vet ikke mer enn dere akkurat nå. Hva som har skjedd og hva som er årsaken må vi få komme tilbake til, sier hun.