Ansatte ber skolebyråden stenge barnehager og SFO i romjulen: – Vi er ikke utslitt, vi er ødelagte.

Ewa Magdalena Loks er bekymret for seg selv, kollegaene og tilbudet til barna i barnehagen.

Ewa Magdalena Loks jobber i Brinken barnehage. Hun er bekymret for egen helse.

– Vi klarer oss enn så lenge, men kun fordi vi bruker alle kreftene våre, sier Loks, som jobber i Brinken barnehage i Fyllingsdalen.

– Vi er ikke utslitt. Vi er helt ødelagte.

«Det kommer daglig meldinger om ansatte som er overarbeidet, lei seg og slitne.»

Dette skrev Jenny Rømo nylig i en bekymringsmelding til skolebyråden i Bergen. Rømo er hovedverneombud i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Én av tingene hovedverneombud Rømo ber om, er at barnehager og SFO holder stengt i romjulen.

Dette synes Ewa Magdalena Loks er en god idé.

– Vi er bekymret for vår egen helse og helsen til våre familier med tanke på smitte. I tillegg er jeg bekymret for hva som skjer med tilbudet til barna dersom enda flere ansatte blir syke etter jul, sier Loks.

– Akkurat nå aner vi ikke hva som venter oss i januar, sier hun.

Ewa Magdalena Loks forteller at hun har brukt tusenvis av kroner på kiropraktor den siste tiden.

Ber politikerne om å våkne

Grunnen til at hovedverneombudet ber om at SFO og barnehager stenges i romjulen, er at de skal kunne få et avbrekk, og hente inn kreftene.

Barnehager og skoler i Bergen har i lengre tid meldt fra om stort arbeidspress og høyt sykefravær.

– Jeg har brukt 3000 kroner på kiropraktor den siste tiden. Dette for å kunne holde meg selv i arbeid. Jeg kan ikke være borte fra jobb. Det forteller litt om situasjonen akkurat nå, sier Ewa Magdalena Loks.

Hun sier videre at hun ikke vil legge skylden på verken kommunen eller ledelsen i barnehagen. De gjør så godt de kan, sier Loks.

– Her er det politikerne som må våkne, legger hun til.

Ewa Magdalena Loks ber politikere våkne opp. Hun forteller at barnehageansatte er bekymret for egen helse.

«Det er helseskadelig»

Ifølge arbeidsmiljøloven skal det være helsefremmende å gå på jobb i Bergen kommune. «Slik det er nå, og har vært i lang tid, er det helseskadelig», skriver Rømo videre.

Barnehager og skoler har i lengre tid meldt fra om stort arbeidspress og høyt sykefravær.

I bekymringsmeldingen skriver Rømo at situasjonen fører blant annet til at spesialundervisning ikke blir gitt, rektorer og barnehagestyrere må jobbe som vikarer og at presset gir alvorlige helsekonsekvenser for de ansatte.

En uke etter at hun hadde sendt brevet, hadde hun fortsatt ikke mottatt svar fra skolebyråden. Etter at BT omtalte saken har hun derimot fått svar, og blitt invitert på møte.

– Det er bra at han har takket ja til møte, og ønsker å lytte på oss, men det er litt rart at vi må kommunisere via mediene først, sier Jenny Rømo.

Skolebyråden vil ikke stenge ned

Fredag sier skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) til BT at det ikke kommer til å bli aktuelt å stenge barnehager og SFO gjennom romjulen i Bergen.

– Det er en veldig presset bemanningssituasjon, og de som ser seg nødt til å stenge, har muligheten til å gjøre dette, sier skolebyråden.

– Men vi kommer ikke til å innføre en nedstenging på overordnet nivå, legger han til.

– Hvorfor ikke?

– Fordi folk må gå på jobb, og barn trenger tilbudet. Vi må sørge for et godt tilbud så langt som det er mulig. Ved noen barnehager og skolefritidsordninger er ikke dette tilfellet, og da har de som sagt muligheten til å stenge etter en forsvarlighetsvurdering, sier Tvinnerheim.

– Eventuelt kan de redusere åpningstidene. Det er viktig å holde tjenestene for barn og unge mest mulig åpne, og retningslinjene tilsier at de yngste skal skjermes mest fra inngripende tiltak, legger han til.

Jenny Rømo, hovedverneombud i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, ber skolebyråden om ta ansvar.

Jenny Rømo sier at det er særdeles krevende for den enkelte enheten å skulle stå i disse vurderingene på egen hånd.

– Vi trenger at byråden tar det overordnede ansvaret han har overfor de arbeidstakergruppene som jobber på gulvet i barnehage og SFO, sier hovedverneombudet.

– Nå har han sjansen til å sette inn et tiltak som er sårt tiltrengt. La folk få hvile og hente seg inn. Det er et grunnleggende menneskelig behov, sier Rømo.