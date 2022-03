Krigen kan rokke ved trygghetsfølelsen vår. Slik takler du uroen.

Mange er engstelige og bekymret for krigen i Ukraina. Her er åtte tips for å håndtere frykten.

Flyktninger prøver å få plass på toget mot Berlin.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Vi får mange henvendelser fra voksne som er redd for at det skal bli en tredje verdenskrig, frykten for atomkrig og generelt bekymringer for at Russland skal invadere Norge, sier generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund.

I løpet av en normal helg mottar Mental Helse færre enn fem samtaler som omhandler krigstanker og frykt. Nå har tallet økt betraktelig.

– Sist helg mottok vi i overkant av 250 slike henvendelser og tallet er økende, sier Berg-Heggelund.

Livskrisehjelpen i Bergen forteller at de har fått noen henvendelser fra personer som har vært urolige for familie eller har fått økt angst etter at krigen startet.

Også Rådet for psykisk helse merker økning i antall henvendelser. Krigen rokker ved trygghetsfølelsen for mennesker i alle aldre, forteller spesialrådgiver Charlotte Lundgren i Rådet for psykisk helse. En del føler at Europa og demokratiet er under angrep.

– Våre idealer og levesett er truet, og den psykiske helsen henger direkte sammen med følelsen av eller mangelen på trygghet og stabilitet. For eksempel søker mange på «tilfluktsrom», hamstrer og er i høy beredskap. Det sliter på den psykiske helsen over tid, sier Lundgren.

Her er ekspertenes tips til deg som er urolig.

1 Tillatt deg selv å tenke på det For en del av oss som bor i Norge er det første gang vi har hatt en krig så tett på, og vi mangler denne formen for trusselerfaring, påpeker Rådet for psykisk helse. Det er normalt å kjenne på redsel og frykt når vi daglig hører historier om menneskelige tragedier, understreker spesialrådgiver Charlotte Lundgren i Rådet for psykisk helse. – Vi blir alle berørt av disse hendelsene. Denne frykten må vi ta på alvor, og samtidig må vi prøve å leve videre uten å legge hverdagen i grus, sier hun. For oss som bor i Norge er det en uvant situasjon å dele grense med et land i krig. – Her må vi være rause og ta hverandres reaksjoner imot. Det er ingen fasit for hvordan den enkelte vil reagere i en så ekstrem situasjon.

2 Hold på hverdagsrutinene Hold på rutinene for å dempe engstelse. Det er viktig å holde på hverdagsrutinene, forteller ekspertene vi har snakket med. – Spis jevnlig, sov regelmessig og vær forsiktig med rusmidler, de forsterker håpløshet, sier Lundgren i Rådet for psykisk helse.

3 Begrens nyhetsstrømmen Begrens hvor mye tid du bruker på nyheter, råder ekspertene. Ekspertene råder også å være rolig og rasjonell i møte med den daglige krigsutviklingen. Man kan begrense nyhetsstrømmen til faste tider slik at ikke hverdagslivet «spises opp» av krigsnyhetene. Prøv å ikke ha på radio og TV hele tiden. En måte å skjerme seg er også å slå av push varsler på mobilen. – Det er lurt å finne en balanse mellom behovet for oppdatering og negativ effekt i eget liv, forteller Lundgren i Rådet for psykisk helse.

4 Snakk med noen om bekymringene Demonstrasjon mot Putin i Bergen. Når man opplever angst og uro en strever med å håndtere, så er det alltid lurt å snakke med familie eller venner om bekymringene, råder Lundgren. – Det er klokt å omgi seg med folk en opplever at det gjør en godt å snakke med. Pust med magen, snakk med andre om det du tenker på og ta imot når noen vil snakke med deg, sier hun.

5 Ta pauser og gjør noe sammen med andre Gå ut i det fine været, råder professor. – Det kan være vanskelig å leve med det ukontrollerbare, for vi har ikke kontroll over det som skjer i Ukraina. Men vi har kontroll over vårt eget liv og kan i stor grad påvirke vår egen dag og vår egen uke, sier instituttleder og professor Jarle Eid ved senter for krisepsykologi. Det kan være bra å prøve å komme seg mer ut sammen, spesielt nå som det er så fint vær, råder han. Også Berg-Heggelund i Mental helse tipser om å gjøre noe som gir energi og får tankene over på noe annet. – Det kan være å trene, gå på kino eller gå en tur alene, eller sammen med noen. Man må også unne seg å ha det bra, sier hun. Hun forteller at en del får dårlig samvittighet hvis de glemmer krigen en liten stund og har hatt noen timer hvor de har hatt det veldig fint. Det skal man ikke ha dårlig samvittighet for, understreker hun. – Det er veldig viktig for at vi kan stå i dette på best mulig måte.

6 Følg myndighetenes råd Myndighetene oppfordrer folk til å ha jodtabletter hjemme. Professor Jarle Eid sier det kan være vanskelig å håndtere det vi ikke kan kontrollere. – For vi har ikke kontroll over det som skjer i Ukraina. Men vi har kontroll over hva vi selv kan gjøre. Eid sier at det kan virke beroligende å gjøre ting for å forberede seg på en krisesituasjon. – Man kan for eksempel se på hva myndighetene anbefaler å ha tilgjengelig av tørrproviant av andre konkrete ting. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at man til enhver tid har vann, mat, medisiner og varmekilder til å klare seg i minst tre døgn.

7 Hjelp andre Frivillige fra Italia Røde Kors leverer medisiner, mat, førstehjelpsutstyr og annen livsnødvendig hjelp til Ukraina. Mange har et ønske om å hjelpe Ukraina og folk som flykter fra krigen i landet. Mental Helse forteller at lokale innsamlinger kan være en fin måte å kjenne på at man bidrar og kan motvirke følelsen av maktesløshet. – Det er mange muligheter å bidra i denne tiden som enkeltmenneske. Vær et godt medmenneske og vær var i møte med det ukrainske og russiske folk, råder Berg-Heggelund.

8 Søk hjelp Det finnes også mange chattetjenester dersom du behøver noen å snakke med. Det er forståelig at redsel og frykt kan ta overhånd når vi hører daglige historier om menneskelige tragedier. Dersom angstsymptomer vedvarer over tid og går utover ditt funksjonsnivå, bør du oppsøke hjelp. – Hvis du blir så bekymret og redd at du ikke håndterer hverdagen, kan det være lurt å ta kontakt med fastlege eller andre som kan hjelpe, sier Berg-Heggelund i Mental Helse. Livskrisehjelpen i Bergen tilbyr telefonsamtale eller å komme til samtale med psykiatrisk sykepleier eller vernepleier. De anbefaler å ringe først. Man kan også finne selvhjelpsråd på kriser.no.